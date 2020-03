DBU har onsdag meldt ud, at man skal undlade at bruge deres boldbaner for at mindske coronasmitten.

Mange danske fodboldklubber oplever i disse dage med mange corona-hjemsendelser, at folk fra deres lokalområde benytter klubbernes baner til at spille på.

Men DBU opfordrer til, at man holder sig væk fra banerne og følger myndighedernes råd om at undgå store forsamlinger.

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

- Vi bakker naturligvis op om det vigtige budskab, som statsministeren kom med tirsdag aften, og bidrager også meget gerne til at formidle det, siger Bent Clausen, næstformand i DBU.

Han kender ikke til problemets præcise omfang, men fortæller, at der er flere fodboldklubber, som løbende har meldt ind, at deres baner er blevet brugt.

Flere af gangene har der været over ti personer til stede, fortæller Bent Clausen, hvilket er et problem, da det fra onsdag er blevet forbudt at have offentlige forsamlinger på over ti personer.

Derfor opfordrer DBU til, at man ikke bruger banerne i den kommende tid for at mindske coronasmitten.

- Lige nu står sundheden over fodbolden, og det budskab vil vi gerne bringe videre til alle.

- Vi tror på, at ved at appellere til vores medlemmer i klubberne, vil man undlade det her, siger Bent Clausen

Derudover opfordrer DBU til, at danskerne lytter til myndighederne og til ikke at forsamle sig - heller ikke selv om det er udenfor.

Ifølge Bent Clausen har DBU 1600 fodboldklubber og knap 5000 baner.

/ritzau/