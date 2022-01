Et nyt år har gjort sin entré.

Og for mange er det en anledning til nye begyndelser. Måske også for de ting, du ikke længere bruger?

Er du klar til at sælge ud, har DBA Guide samlet en top fem over de ting, der statistisk er størst chance for at få solgt i januar måned.

Så har julen været dyr, er der måske hjælp at hente i gemmerne.

Januar er ifølge DBA Guide en måned, hvor rigtig mange ting sættes til salg. I skrivende stund kan B.T. tælle hele 2591714 aktive annoncer på handelsplatformen.

Flest på Sjælland, hvor hele 1392435 ting er sat til salg. Næstefter kommer Jylland med 891280 aktive annoncer.

Men selvom dette års januar bugner med genbrugsguld, er DBA guides top fem skrevet på bagkant af de ting, der hittede i januar 2019.

Det sker efter sigende for »at sikre, at de fem varer, vi udvælger til dig, ikke kun baserer sig på en corona-tendens.«

Øverst på listen er 'iPaden', der i skrivende stund har 2291 hits på DBA. Efterfulgt af 'akvarium', der i skrivende stund har 4214 annoncer.

På en tredje plads er 'skænken', som du alene i København og omegn kan finde 2140 eksemplarer af.

Fjerde pladsen – 'løbebåndet' – kommer næppe bag på nogen. Ej heller, at der i kategorien 'Sport og fritid' i gennemsnit bliver oprettet 63 procent flere annoncer i januar end resten af året.

Sidst med ikke mindst er 'klædeskabet' på listen over de ting, du roligt kan sætte til salg denne måned.

Og her er heller ikke meget konkurrence, med de kun 1365 aktive annoncer i skrivende stund.

Udregningerne er lavet ved at sætte de mest søgte varer overfor udbuddet. »Sådan opstår der nemlig 'sælgers marked' på dine ting. Sådan kan du tillade dig at tage lidt mere for dem,« skriver DBA Guide ydermere.