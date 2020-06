'Æv...jeg fik en bøde i nat for en forseelse, jeg end ikke anede var ulovlig.'

Sådan indleder politisk kommentator David Trads et tweet, som har førte til en hel del debat - og en kommentar fra transportministeren.

Trads blev standset af politiet efter at have kørt i det tredje af fire spor på en næsten mennesketom motorvej torsdag kort efter midnat.

Det kostede en bøde på 1.000 kroner.

I den heftige debattråd på Twitter undrer flere brugere sig over, hvorfor Trads dog ikke vidste, at man altid skal holde så langt til højre som muligt på de danske motorveje.

Det er der dog en særlig grund til.

»Det er nok fordi, jeg har taget mit kørekort i USA,« siger David Trads til B.T.

»Der er det ikke et krav, at man holder så langt til højre som muligt på motorvejen, idet man gerne må overhale indenom,« fortsætter han.

Æv...jeg fik en bøde i nat for en forseelse, jeg end ikke anede var ulovlig:

Jeg kørte i tredje spor ud af fire på en næsten tom motorvej efter midnat. Det må man ikke - for man skal holde så langt til højre som muligt...

Så ved jeg det. 1000 kr — David Trads (@DavidTrads) June 11, 2020

I Danmark er det derimod ulovligt at overhale indenom, så reglen om at holde til højre skyldes, at det får trafikken til at glide bedre - og at farlige situationer hvor bilister fristes til ulovlige overhalinger undgås.

En af de mange, der blander sig i debatten er transportminister Benny Engelbrecht (S).

'Det er vist passende at minde om Vejdirektoratets udmærkede infofilm,' skriver han i et tweet.

Du kan se filmen i videoen herover.

Synes du, det er i orden at man kan få en bøde for at køre i tredje spor af fire på en næsten mennesektom motorvej?

David Trads er som politisk kommentator aktiv på Twitter, men det kommer bag på ham, at et opslag om en trafikbøde skabte så meget debat.

»Jeg må konstatere, at halvdelen synes, jeg er en idiot, som er til fare for andre, mens den anden halvdel synes reglen er åndssvag,« siger han.

Trads, som forgæves forsøgte at komme i Folketinget for Socialdemokratiet ved sidste valg, ærgrer sig stadig lidt over bøden.

»Jeg har forbrudt mig mod reglerne, så selvfølgelig er bøden i orden. Men jeg synes måske, det havde været fint, hvis man i stedet havde fortalt mig, at jeg skal huske at holde til højre,« siger han og tilføjer:

»Der var jo næsten helt tomt på motorvejen, så jeg var ikke til fare for nogen.«