David Attenborough, der er kendt som manden bag den legendariske stemme under 'Planet Earth'-udsendelserne, har under et møde med FNs Sikkerhedsråd fremsat dystre forudsigelser i forbindelse med klimaet.

Han mener, at det allerede er for sent at gøre noget ved det.

Det skriver Dagbladet.

»Klimaændringer er en trussel mod vores sikkerhed«, sagde premierminister Boris Johnsen til FNs Sikkerhedsråd tirsdag.

Johnsons tale til de andre medlemslande behandlede blandt andet behovet for nedbringe det globale udslip samt at hjælpe sårbare lande med at tilpasse sig klimaændringerne.

Under mødet deltog bandt andet Sir David Attenborough, som i årevis har advaret om konsekvenserne af klimaændringerne.

Han fremlagde følgende konklusion for deltagerne:

»Lad os ikke være i tvivl om dette. Klimaændringer er den største sikkerhedstrussel, som det moderne menneske nogensinde har været udsat for. Det er ikke muligt at komme udenom. Uanset hvad vi gør nu, er det for sent at undgå klimaændringer. Det er nu sikkert, at de fattigste og mest sårbare, dem med den laveste sikkerhed, vil lide,« sagde han.

Boris Johnson brugte også taletiden til at fremhæve nogle af de tiltag, som Storbritannien har gjort for at reducere deres eget udslip.

Premierministeren fik dog efterfølgende hurtigt kritik fra blandt andre Greenpeace. De mente, at hans opfordring til handling er utroværdig, så længe hans regering godkender udviklingen af kulminer og skærer i budgetter til udslipsreducerende energitiltag.

I 2021 er briterne vært for det næste G7-topmøde. Attenborough mener, at klimatopmødet potentielt er den sidste mulighed for topledere til at præsentere de tiltag, der skal til for at redde planeten.

»Hvis vi objektivt anser klimaændringer og tab af natur som verdensomspændende sikkerhedstrusler, som de er, kan vi stadig handle i tide,« sagde Attenborough.