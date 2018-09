Dorte Birch mistede sin mor i branden på plejecentret i Allingåbro. Hun er vred og ked af, at der ikke har været bedre brandsikkerhed på plejecentret.

»Jeg synes, at det er urimeligt, at min mor brændte ihjel. Hun skulle ikke dø på den måde. Vi har ikke fået sagt pænt farvel til hende,« fortæller Dorte Birch, som mistede sin mor i branden på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro.

Tre kvinder på 91, 93 og 95 år mistede livet, da der udbrød brand på plejecentret den 3. august. En af dem var Dorte Birchs mor.

Tirsdag den 11. september præsenterede transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), en rapport om sikkerheden på plejecentret i et samråd. Her kom det frem, at plejecentret havde dispensation for sprinkleranlæg, og at der var spisekøkken i flugtsvejsgangen.

»Det hele sitrede i mig, da oplysningerne kom frem i medierne. Jeg blev rasende, fordi jeg synes, at de lyver for os. De kan ikke være bekendt, at de ikke vil tage det ansvar, når alle fejlene bliver påvist nu,« siger Dorte Birch til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Norddjurs Kommune ville dispensationen aldrig være blevet givet i dag.

»Dispensationen fra 1997 vedr. sprinkleranlægget ville aldrig blive givet i dag, og Norddjurs Kommune har nu fokus på at undersøge, om der findes lignende dispensationer, ligesom sikkerheden på Farsøhthus vil blive undersøgt grundigt,« skriver Mathilde Loft Nørgaard, som er kommunikationsmedarbejder i Norddjurs Kommune i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

For Dorte Birch er det hårdt at acceptere, at hendes mor skulle sådan herfra. Dorte Birch og hendes familie besøgte dagligt deres mor på plejehjemmet.

Tre ældre kvinder mistede livet, og to andre kom til skade ved en kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Foto: Bo Amstrup Vis mere Tre ældre kvinder mistede livet, og to andre kom til skade ved en kraftig brand i Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro, fredag den 3. august 2018. Foto: Bo Amstrup

»Da hun var på plejehjemmet, havde hun besøg hver dag. Vi har taget os af hende, derfor tror jeg også, at det er meget hårdere for os i dag, fordi vi har været så tæt på hende. Der er et stort tomrum og savn nu,« siger hun.

Ifølge Dorte var hendes mor en positiv og frisk kvinde, der selv havde oplevet at miste mange.

»Hun har hele tiden kæmpet sig op. Vi har spurgt, hvor hun får de kræfter fra. Men hun har sagt, at man bliver nødt til at være der for de levende. Det prøver vi at leve efter og sige til os selv,« siger Dorte Birch.

Hun havde været på besøg hos moren samme dag, som branden brød ud.

»Det er det værste mareridt. Jeg gik derfra en time før, hvor vi sad på terrassen og hyggede os. Hun var bare i så godt humør. Jeg kan slet ikke forstå det.

Hun ankom hurtigt til plejecentret, da branden var brudt ud.«

»Vi farer forvildet rundt uden for plejehjemmet. Vi ser, at den ene efter den anden bliver båret ud. Så hører jeg to brandmænd råbe, at der ligger to derinde. Der ved jeg godt, at det er min mor.«

Hun kritiserer hverken personalet eller brandvæsenet, men hun manglede oplysninger, og nogen der tog ansvaret efter branden.

»Vi har hele tiden selv skulle opsøge hjælpen. Hvor er hun nu, hvad skete der og så videre. Der er ikke nogen, der er kommet os i forkøbet,« siger Dorte Birch.

Kommunen beklager, at familien oplever ikke at have fået den nødvendige hjælp og oplysninger.

»Norddjurs Kommune har fra begyndelsen haft et stort fokus på at sikre psykologisk bistand, direkte information og støtte til alle de pårørende. I den konkrete situation var der desværre tale om en misforståelse mellem kommunens psykologer og psykologer fra Region Midtjylland,« skriver Mathilde Loft Nørgaard, som er kommunikationsmedarbejder i Norddjurs Kommune i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.