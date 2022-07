Lyt til artiklen

Den nye pant-app er blevet meldt til Datatilsynet, der nu undersøger, om den overholder reglerne.

Det oplyser Datatilsynet i en pressemeddelelse, og samtidig har man offentliggjort et brev, som er sendt til udvikleren af den nye pant-app, Dansk Retursystem.

Her skriver Datatilsynet, at man ønsker at indlede en undersøgelse af appen 'Pant', som det hævdes 'indeholder en række indstillinger og funktioner til blandt andet at spore enhedens lokalitet, registrere brugerens anvendelse af applikationen, læse oplysninger på enheden, for eksempel telefonnumre og at kontrollere enhedens kamera'.

Derfor kræver Datatilsynet nu svar på spørgsmål omkring appens opbygning fra Dansk Retursystem, som har udviklet den.

»Når man udvikler en app, skal man gør sig klart, præcis hvilke af brugernes oplysninger, der er nødvendige for, at appen kan fungere. I dette tilfælde er der noget, der tyder på, at appen indhenter en del flere oplysninger, end den behøver for at kunne sende et beløb til brugerens konto,« siger Allan Frank, som er it-sikkerhedsspecialist og jurist i Datatilsynet.

»Men vi ved det ikke med sikkerhed, og derfor har vi nu taget kontakt til Dansk Retursystem for at finde ud af, hvad appen helt præcis gør – og hvorfor den gør det,« tilføjer Allan Frank.

Dansk Retursystem mener ikke, at appen strider mod GDPR-reglerne, men man tager anmeldelsen alvorligt, og man har tænkt sig at samarbejde med Datatilsynet i undersøgelsen.

»Vi imødeser undersøgelsen og er klar til at gå ind i den. Målet er, at vores brugere er trygge ved at bruge appen, og der skal være orden i tingene,« siger advokat hos Dansk Retursystem Tutter Blume til B.T.

»De eneste oplysninger, vi opbevarer, er brugerens navn, telefonnummer og e-mail, og via en teknisk serviceudbyder, som er tilknyttet, indsamles også registreringsnummer, kontonummer og navn på kontoen, som skal bruges for at indbetale pengene,« siger Tutter Blume desuden.

For at benytte appen skal brugeren godkende, at den eksterne serviceudbyder Tink indhenter oplysninger om kontonummer og -navn.

»I nogle tilfælde vil dit samtykke kunne omfatte overførsel af flere oplysninger til Tink end blot dit kontonummer og kontonavn – dette afhænger af den enkelte bank,« skriver man i betingelserne.

Tutter Blume og Dansk Retursystem pointerer, at Tink benyttes på tværs af en række tjenester i Europa, og derfor forventer man ikke, at den nye app giver anledning til problemer.

»Men kommer der noget, som skal rettes, så gør vi det. Vi har ingen interesse i, at der er ting, som ikke er rigtige eller korrekte,« siger Tutter Blume.