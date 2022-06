Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En fejl i systemet gjorde det muligt for 'teknisk kyndige' personer med at skaffe sig adgang til oplysninger på 750.000 børn og voksne hos Gyldendal Uddannelse.

Det fortæller TV 2, som har fået aktindsigt.

Gyldendal Uddannelse har omkring 3.000 skoler og institutioner som kunder, og der er tale om et læk af oplysninger om elever og læreres fulde navne, brugernavne og oplysninger omkring deres tilknytning til skolen eller institutionen.

Gyldendal opdagede det pågældende datalæk, da man 16. maj modtog en henvendelse fra en person, der spurgte, om det var meningen, at man kunne tilgå databasen uden tilladelse.

Herefter anmeldte Gyldendal Uddannelse selv datalækket til Datatilsynet samme dag.

Man ved ikke, hvor længe hullet har stået åbent, fordi logoplysningerne kun går tilbage til sidste efterår, men ifølge Gyldendal Uddannelse kan der i princippet være tale om en meget længere periode.

»Det betyder i princippet, at det kan gå tilbage til 2007, men eftersom der ikke har været nogen sager, vi har hørt om, er det vores klare formodning, at det ikke har fundet sted,« siger Henrik Gejlager, der er markedsdirektør i Gyldendal Uddannelse

Ifølge TV 2 har der i perioden været 22 uautoriserede dataudtræk, hvoraf 21 kan spores tilbage til specifikke skoler, institutioner eller enkeltpersoner. Gyldendal Uddannelse har efterfølgende hyret et cybersikkerhedsselskab til at gå systemerne igennem for at sikre sig mod fremtidige fejl.