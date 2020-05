Fagfolk med viden om privatliv og teknologi skal hjælpe myndighederne med at udvikle app til smittesporing.

Sundheds- og Ældreministeriet og Digitaliseringsstyrelsen er ved at udvikle en ny smittesporingsapp.

I den forbindelse er en komité - også kaldet et advisory board - blevet nedsat, som skal bidrage med rådgivning og vejledning.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Komiteen består af fem repræsentanter, som skal sætte fokus på sikkerhed og privatlivsbeskyttelse ved udvikling og lancering af appen.

En af dem er Christiane Vejlø, som er direktør i Elektronista Media. Hun kommer til at sætte fokus på høj dataetik og beskyttelse af borgernes privatliv.

- Det kan være fristende i krisetid at sige ja til overvågningsteknologi, som man normalt ville sige nej til.

- Men vi må ikke skride i forhold til retten til privatliv, som er vigtig for os på den lange bane, siger hun.

Hun er medlem af Dataetisk Råd sammen med Camilla Gregersen, som er formand for Dataetisk Råd og med i komiteen.

De andre repræsentanter er Sune Lehmann, professor på Institut for Matematik og Computerscience på DTU, og Mikkel Thorup, professor på Institut for Datalogi ved Københavns Universitet.

Også Jacob Herbst, som er medejer af it-sikkerhedsfirmaet Dubex og medlem af Cybersikkerhedsrådet, er med.

Christiane Vejlø peger på flere udfordringer ved arbejdet med en app, som skal bruges til at spore noget.

- De kan ligge i, hvor meget data der indsamles, hvor det opbevares, hvor længe det bliver gemt, og hvem der får adgang til det.

- Det er blandt de etiske problemstillinger og grænser, som vi skal drøfte til møderne, siger hun.

Appen udkommer i to etaper, da ikke alle funktioner ventes at være klar, når den lanceres inden for de kommende uger, skriver DR.

Første etape vil tælle, hvor mange andre brugere af appen, man har været inden for to meters afstand af i mere end 15 minutter på en dag.

Først i anden etape skal den danske app efter planen hjælpe myndighederne med smittesporing ved at finde ud af, hvilke personer en coronasmittet har udsat for smittefare.

/ritzau/