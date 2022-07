Lyt til artiklen

Så er der mere dårligt nyt til de charterturister, der er ramt af strejken hos SAS.

B.T. kan nu fortælle, at SAS tirsdag aften har afvist et samlet ønske fra de danske rejseselskaber om at få lov til selv at ombooke deres kunder til andre flyselskaber, når deres flyrejser med SAS er aflyst.

Reglerne er nemlig sådan, at rejseselskaberne skal kontakte SAS først, hvis der er ønske om at booke til et andet flyselskab.

Lige nu er de mange aflyste fly nemlig et stort problem for mange af de charterturister, der enten er strandet på deres feriested eller har fået deres fly aflyst på grund af strejken.

Foto: Privat, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Privat, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I en mail sendt 7. juli til SAS har rejseselskabernes brancheforening bedt om at få ændret på aftalen, så rejseselskab selv kan ombooke til et andet flyselskab, hvis SAS-flyet er aflyst.

Det er så med ønske om, at SAS skal ind og betale regningen for billetten til det nye flyselskab, der dog ikke må overgå billetprisen hos SAS.

'Prisen på den eller de nye flyafgange skal være så tæt som muligt på prisen på den oprindelige billetpris for at kvalificere sig til fuld refusion,' står der i mailen, B.T. er i besiddelse af.

Men det forslag er altså afvist tirsdag aften.

»Vi er meget skuffede over, at SAS i aftes har afvist rejseselskabernes ønske, jeg sendte til dem i sidste uge. Da SAS er svære at komme i kontakt med lige nu, så er det meget svært at få sat nye flyafgange ind til kunderne, der har købt billetter eller befinder sig på rejsen,« siger Lars Thykier, der er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Han har onsdag formiddag været i telefonisk kontakt med SAS for at få dem til at ændre holdning til ønsket, men det har SAS afvist.

»Vi kommer til at fastholde det her ønske om at få ændret på aftalen,« siger Lars Thykier.

Hvor længe strejken forsætter, er lige nu et stort spørgsmål.

Her til formiddag er ledelsen i SAS og piloternes fagforening dog gået i gang med forhandlinger i Stockholm.

Parterne skal forsøge at forhandle en ny overenskomstaftale på plads. Det er hidtil ikke lykkedes, og det er årsag til, at piloter fra SAS strejker i øjeblikket.

Lars Thykier tror ikke på, at tilliden til SAS kommer tilbage, selvom strejken eventuelt snart bliver hævet, fordi der kommer ny overenskomst.

»Min forventning er, at danskerne ikke lige glemmer det her, og mange har meget lidt løst til at købe en flybillet med SAS oven på det her,« siger Lars Thykier.