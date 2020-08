Efter et forløb med kræftsygdom er Ulla Pia død. Hun er kendt for at stå bag flere hits i 60'erne og 70'erne.

Dansktopkunstneren Ulla Pia er død efter i flere måneder at have været ramt af en alvorlig kræftsygdom.

Det skriver Se og Hør med henvisning til Det Centrale Personregister. Ifølge registret døde Ulla Pia i lørdags. Hun blev 75 år.

Se og Hør skriver, at Ulla Pia levede sin sidste tid på et plejehjem i Gammel Holte, der ligger nord for København.

Ifølge mediet fik Ulla Pia i marts besked af lægerne om, at hun led af kræft i ryggen. Dengang vurderede lægerne, at hun kun havde nogle måneder tilbage at leve i.

Da Ulla Pia fik beskeden fra lægerne, havde hun ifølge Se og Hør et kraftigt ønske om at nå at opleve sit ene barnebarn blive student 8. juni. Det ønske nåede at blive opfyldt.

Ulla Pia er kendt for i 1960'erne og 70'erne at have leveret den ene ørehænger efter den anden.

Hun står bag store hits som "Flower Power Tøj" fra 1969 og "Karina" fra 1971.

Allerede i en meget ung alder var talentet tydeligt hos Ulla Pia Nielsen, som hun egentlig hed.

I begyndelsen var det jazz, der trak. Men det endte med en karriere inden for slagermusik.

Hun voksede op på Islands Brygge i København, sang som korpige og turnerede senere i orkestre.

Ulla Pia blev hurtigt et af de største navne i dansk pop og optrådte i mange tv-udsendelser.

I 1968 fik hun sit første hit på dansktoppen med "Sommeren det hændte".

Hendes folkelige gennembrud kom i 1966, da hun iført perlekjole og det karakteristiske sorte, opsatte hår vandt det danske Melodi Grand Prix.

Det var en overraskelse for hende selv, da hun var oppe mod rutinerede kræfter som Dario Campeotto og Gustav Winckler.

"Stop, mens legen er go'", hed hendes vindersang, hvilket blev symbolsk for konkurrencen.

For DR valgte at stoppe deltagelsen efter 1966, og først i 1978 blev det danske Melodi Grand Prix genoplivet.

Nogenlunde samtidig nedtrappede Ulla Pia sin sangkarriere. Det gjorde hun, efter at hun allerede dengang var begyndt at opleve helbredsproblemer.

Ulla Pia var fra 1963 til 1968 gift med guitaristen Ole Berndorff, med hvem hun fik datteren Katrina. Ulla Pia blev aldrig gift igen efter skilsmissen.

/ritzau/