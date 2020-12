Selvom de selvfølgelig gerne ville have været coronakrisen foruden, kan folkene bag sexlegetøjsbutikken Sinful alligevel se tilbage på et fremragende år.

Mathilde Mackowski og Tonny Andersen, der står bag Nordens største sexlegetøjsbutik Sinful, der holder til i Højbjerg ved Aarhus, kan nemlig se tilbage på et 2020, hvor deres salg af dildoer, gildecreme mm er eksploderet.

Generelt er det kun gået fremad for Sinful, der alene de sidste par år har kunne fordoble overskuddet, og efter et år hvor danskerne har fået ekstra meget tid derhjemme, regner Mathilde Mackowski med, at de kommer ud af 2020 med overskud på over 40 millioner kroner.

Hun fortæller til Børsen om Sinfuls stigende succes:

»Vi har gennem jysk købmandskab fået endnu mere styr på tingene. Vi har vist, at vi kan udvikle, sælge og levere det, kunderne vil have, og vi er i dag et kendt brand, som kunderne er trygge ved. Nu tror vi på det. Så vi vil trykke mere på speederen. Vi har i dag hjemmesider rettet mod Danmark, Sverige, Norge og Finland, og til foråret går vi ind på et nyt europæisk marked. Og det bliver ikke det eneste nye i 2021.«

Mathilde Mackowski tilføjer til Børsen, at Sinful desuden i år har haft stor succes med deres to julekalendere, hvor man har kunne købe 24 kalendergaver med sexlegetøj.

Alene de sidste ti dage frem mod jul steg salget med 50 procent i forhold til sidste år.

Sinful består i dag af cirka 140 medarbejdere. Omsætningen var i 2019 på en lille kvart milliard, de drømmer om i 2027 at nå en milliard.