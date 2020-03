Direktør i forening af rejsebureauer sammenligner situationen med tiden efter terrorangreb i New York i 2001.

Danskernes lyst til at rejse ud i verden er i frit fald og kan sammenlignes med tiden efter terrorangrebet mod tvillingtårnene i New York i 2001.

Sådan lyder det fra Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

- Hvis du ser på reaktionerne hos de rejsende, så er det det samme adfærdsmønster, vi ser nu, som efter 11. september 2001.

- Folk vælger simpelthen at blive hjemme, fordi de er usikre på situationen og tænker: "Okay, det her kan vi ikke lige gennemskue. Vi må hellere blive hjemme", siger direktøren for brancheorganisationen.

Det er udbruddet af coronavirus, der ifølge direktøren får både private og forretningsrejsende til at skrue ned for rejseaktiviteten.

Mandag aften skærpede Udenrigsministeriets Borgerservice rejsevejledningen til Norditalien og fraråder nu ikke-nødvendige rejser til fire nordlige regioner.

Og tirsdag har luftfartsselskabet SAS meddelt, at man indstiller flyvninger til Hongkong.

Desuden skærer SAS ned i antallet af flyvninger på nogle af de kortere distancer, herunder til Norditalien.

Torsdag i sidste uge blev det første danske tilfælde af coronasmitte registreret, og tirsdag er antallet af smittede oppe på seks personer.

Det hele er gået meget stærkt og har lagt en alvorlig dæmper på danskernes rejselyst, fortæller Lars Thykier.

- For lidt over en uge siden var der en stor rejsemesse i Herning, hvor der blev bestilt rigtig mange rejser, som om intet var hændt.

- Men de seneste seks til syv dage har vi registreret en tilbageholdenhed fra danskerne i forhold til at købe rejser, siger Lars Thykier.

Den ubekendte faktor er ifølge direktøren, hvor længe usikkerheden vil vare ved.

- Går vi tre til fire uger frem, så begynder vi at ramme påskeferien. Og så vil det være flere rejsearrangører, der rammes, end lige nu, siger han.

- Så det får konsekvenser, men det er svært lige nu at sige, hvor store de bliver, siger Lars Thykier.

