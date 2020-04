Mens danskerne fordriver ventetiden derhjemme, indtil de kan komme tilbage på arbejdspladserne, er der én ikke-arbejdsrelateret aktivitet, vi for alvor har taget til os.

Porno-kiggeri.

I Danmark - ja, faktisk i det meste af verdenen - er der tilpas meget tid i hjemmet for tiden, så danskernes pornoforbrug er steget.

Det oplyser verdens største pornohjemmeside Pornhub, der har lavet en opgørelse over de forskellige landes pornoforbrug under coronakrisen.

Siden 1. marts har danskerne hver eneste dag haft et større pornoforbrug end normalt.

Siden 12. marts, dagen efter regeringen for alvor lukkede Danmark ned, og frem til 5. april, har danskerne i gennemsnit set 10,4 procent mere porno om dagen.

Mest af alt peakede det onsdag 25. marts, hvor danskerne så 21,7 procent mere porno end normalt, og de fire største rejsninger over normalen fandt sted fra 24.-27. marts.

Tidligere har Pornhub også lavet en opgørelse over, hvornår på dagen danskerne er begyndt at se mere og mindre porno.

Her er det måske værd for arbejdsgivere at følge lidt med, hvis de har folk hjemme for at arbejde. En opgørelse over 12. marts, der var en torsdag, viser, at danskerne i samtlige timer i tidsrummet fra klokken 12.00 til 20.00 så mere porno end normalt.

I det tidsrum var det i særdeleshed omkring 17-tiden, at danskerne fandt Pornhub frem, hvor danskerne så 10,5 procent mere porno, end vi normalt gør på det tidspunkt.

Noget tyder dog på, at vi er længere oppe - og har lidt mere tid i nattetimerne - da der fra klokken to til tre den torsdag morgen blev set hele 19,7 procent mere porno, end der normalt bliver set her.

Til gengæld var pornoforbruget væsentligt lavere i morgentimerne fra syv til 10 og igen fra 20 til 22 om aftenen.