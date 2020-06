2020 har bestemt ikke været et godt år for danskernes finansielle formue.

Faktisk er formuen faldet markant i første kvartal. Hele 454 milliarder kroner har de danske husholdninger mistet til sammen.

Det skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse.

Når finansielle aktiver er fratukket gælden, er formuen svundet ind til 3,85 milliarder kroner, og det svarer til et fald på 166.000 kroner for den gennemsnitlige danskers husstand siden sidste kvartal i 2019.

Derfor lyder den enkelte danske husstands finansielle nettoformue nu i gennemsnit på 1,4 millioner kroner.

Noget tyder dog på, at danskernes økonomi er ved at lave et mindre comeback, for Ifølge de seneste offentliggørelser for værdipapirer og andre investeringer viser eksempelvis, at husholdningerne i april og maj samlet tjente 65 milliarder kroner på børsnoterede aktier.

Omkring 80 procent af danskernes finansielle aktiver var knyttet til værdipapirer ved udgangen af første kvartal i 2020.

Danskernes finansielle formue består primært af indlån i banker, realkreditgæld mod sikkerhed i fast ejendom, bankgæld og gæld til det offentlige.