Sommer, sol og grill.

De tre ting hænger uløseligt sammen, og langt hen ad vejen er danskerne også enige om, hvad der skal på sidstnævnte.

Pølser!

Imidlertid gemmer grillpølsen på en hemmelighed. For oftest har ostepølsen ikke set skyggen af ost, mens frankfurteren er fyldt med tilsætningsstoffer og vand i stedet for kød af ordentlig kvalitet.

Det skriver RigtigMad.dk, der er en online platform for madvarer med naturligt indhold, i en pressemeddelelse.

Og hvad er så problemet med alle de tilsætningsstoffer? Jo, i grelle tilfælde kan de være skadelige for din sundhed. Det fortæller Umahro Cadogan, sundhedsekspert og sundhedsfaglig direktør i virksomheden Umahro:

»Tilsætningsstoffer er på ingen måde skadelige i sig selv. Problemet er imidlertid, at der i dag er sket et skred, så tilsætningsstoffer for ofte bruges til at maskere, at der måske ikke er så meget reelt indhold i produktet. Og det går ud over madkvaliteten og potentielt set sundheden i de allerværste tilfælde,« siger Umahro Cadogan og fortsætter:

»Meget forarbejdede fødevarer, der tit indeholder et meget stort antal tilsætningsstoffer, kan få dig til at spise mere, og det er ikke sundt. Samtidig indikerer forskningen, at der er en sammenhæng mellem et højt indtag af meget forarbejdede fødevarer, der indeholder mange tilsætningsstoffer og for eksempel mavetarmssygdomme.«

Tjekker du indholdet af kød og tilsætningsstoffer, inden du køber dine grillpølser?

Stjernekokken Thomas Rode, der er i stifterkredsen hos RigtigMad.dk, fortæller, at virksomheden netop er vokset ud af en protest mod de uigennemskuelige produkter og manglende kvalitet i detailhandlens udvalg:

»Tarme fyldt med tilsætningsstoffer, stivelse og vand fra hanen bliver solgt som en lækker grillpølse med hele 75% kød. Men har du overvejet, hvad de sidste 25% består af?,« siger Thomas Rode og fortsætter:

»Samtidigt er kød jo ikke bare kød. Der er en verden til forskel i både smag og faktisk også ernæring, når man sammenligner ordentligt opdrættet økologisk kød med den industrielle kødproduktion.«

Hvis man vil undgå tilsætningsstoffer lyder rådet at gå efter fødevare med så få ingredienser i som muligt. Så hvis der er en masse ingredienser i dine grillpølser ud over kød, er det ikke et godt tegn, hvis man vil undgå tilsætningsstoffer.