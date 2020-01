»Vi har i for stor udstrækning en beruselseskultur fremfor en nydelseskultur. Det er bekymrende, og det bør vi gøre noget ved«.

Sådan lyder det fra formanden for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk, i et interview med Berlingske.

Udtalelsen kommer i kølvandet på en ny rapport fra Europa Kommissionen,

Den placerer både unge og voksne danskere på en førsteplads i druk disciplinen ‘bingedrinking’ - det vil sige, hvor man indtager mellem fem til 10 genstande på én gang.

Ifølge Grønbæk er det en usund måde at drikke alkohol på.

At drikke et enkelt glas vin eller to om dagen kan være gavnligt for helbredet, men at få en ordentlig kæp i øret kan føre til kræft, skrumpelever, ulykker mv.

Den kedelige rekord betyder, at danskerne lever kortest tid i alle af de vesteuropæiske lande, lyder det videre i rapporten.

Rapporten skaber bekymring i Danske Regioner, som driver sundhedsvæsenet.

Kunne du godt tænke dig at skære ned på dit alkoholforbrug?

Her vil man presse på for at få sat gang i en national indsats for at gøre op med den danske drukkultur.

Regionerne foreslår blandt andet, at der indføres forbud mod salg af øl, vin og drikke med lignende alkoholprocenter til de 16-17-årige.

Regionerne mener også, at priserne på øl og alkohol bør sættes kraftigt i vejret.

Ganske vist er det samlede, gennemsnitlige forbrug af alkohol - antal liter pr. borger - faldende, og der er også færre, der drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser.

Men det lejlighedsvise meget høje forbrug, hvor der drikkes 5-10 genstande på én gang, både blandt unge og voksne, er stadig et særligt dansk kendetegn, som er sundhedsskadeligt.

Stort set alle andre lande i Europa har en aldersgrænse på 18 år og har også et meget lavere forbrug blandt børn og unge, end det er tilfældet i Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke er ligeledes bekymret for den danske alkoholkutur.

Til avisen siger han, at han er åben for forslag til tiltag, der kan være med til at nedbringe unges alkoholforbrug.