Murstene er blevet mere og mere værd.

Det er situationen for de danske boligejere, som altså burde have noget at stå mod med i en tid med stigende priser på mange dagligvarer og et forventet prisfald på boligmarkedet.

I gennemsnit er de såkaldte boligformuer – det er differencen mellem gælden og markedsværdien på den enkelte bolig – steget med 360.000 kroner siden 2017. Det viser beregninger fra ejendomsmæglerkæden Estate.

»Mange har i øjeblikket travlt med at forvente dybe fald i boligpriserne i år, og der er bestemt også flere forhold, der taler for en opbremsning, men vi bør i den situation glæde os over, at ledigheden er lav og mange danskere, især boligejere, er særdeles velpolstrede,« siger Thomas Hovgaard, presseansvarlig i Estate.

Boligformuerne er med andre steget med 17 procent over en femårig årrække, hvilket skyldes flere faktorer.

»Det er klart, at værdistigningerne har stor betydning for de alt andet lige pæne boligformuer, men vi skal heller ikke underkende, at mange især ældre boligejere har afdraget på deres bolig i mange år, så de i dag på trods af, at de måtte bo i et område med lave boligpriser, stadig har en betydelig boligformue,« siger Thomas Hovgaard fra Estate:

»Det ser ud til, at mange kan anse deres hus som et solidt supplement til deres pension.«

Den gennemsnitlige udvikling for boligformuerne ser på landsplan sådan ud:

2017: 2.068.431 kroner.

2.068.431 kroner. 2018: 2.144.005 kroner.

2.144.005 kroner. 2019: 2.207.071 kroner.

2.207.071 kroner. 2020: 2.279.304 kroner.

2.279.304 kroner. 2021: 2.428.866 kroner.

Der dog store geografiske forskelle fra landsdel til landsdel.

Eksempelvis har parcelhusejere i hovedstaden tre gange så høj boligformue som dem i Nordjylland, hvis man sammenligner det højeste og laveste niveau.

Den aktuelle gennemsnitlige boligformue i København er således på 4.308.607 kroner, mens den på Jyllands top er på 1.585.515 kroner.

I mellem ligger så Region Sjælland med 2.112.380 kroner, Region Midtjylland med 2.211.413 kroner og Region Syddanmark med 1.742.887 kroner.