Støjende storrumskontorer, forstyrrende kolleger og chefer, der kigger dig lidt for meget over skulderen.

Da statsminister Mette Frederiksen onsdag den 9. marts lukkede store dele af Danmark ned, forsvandt den virkelighed fra det ene øjeblik til det andet, og mange steder vil den ikke vende tilbage.

Sådan lyder det fra to fremtrædende erhvervsfolk.

Jacob Riisgaard, ejer af Coolshop, serieinvestor og løve i tv-programmet ‘Løvens hule’, har i sine egen virksomhed oplevet, hvordan coronakrisen har vendt op og ned på, hvordan han selv og medarbejderne udfører deres job.

»Teknologien har vist sit værd, og vi er jo nærmest blevet skubbet 10 år frem i tiden. Jeg er imponeret over, hvor effektive og produktive medarbejderne er nu, hvor de arbejder hjemmefra. Teknologien gør, at jeg ret nemt kan måle effektiviteten hos de ansatte,« siger han og tilføjer:

»Når man først har fået indrettet nogle ordentlige hjemmearbejdspladser, og der er disciplin og struktur på arbejdet, så må jeg bare konstatere: Fuck, mine medarbejdere har været effektive. Jeg har netop sendt en pakke hjem til alle med gavekort til mad og drikke og til Sinful.dk (erotisk legetøj, red.), så de kan købe noget fræk. Jeg er så imponeret.«

Coronakrisen har åbnet Jacob Riisgaards øjne for, at den bedste medarbejder ikke nødvendigvis er den, der pligtskyldigt møder op på kontoret fem dage om ugen.

Fremover vil han derfor udvide medarbejderstaben med medarbejdere, som bor længere væk fra hovedkontoret.

Jacob Riisgaard, ejer af Coolshop og investor i tv-programmet 'Løvens Hule'. Vis mere Jacob Riisgaard, ejer af Coolshop og investor i tv-programmet 'Løvens Hule'.

»Det er vigtigere at have den rigtige medarbejder, som måske bare kommer forbi kontoret to-tre gange om måneden. Det betyder, at jeg kan rekruttere meget bredere og få fat i talenterne.«

Selv har han droppet køreturene fra Vendsyssel, hvor han bor, til bestyrelsesmøder i andre dele af landet.

»Før coronakrisen var der måske en idé om og tradition for, at man var mere nærværende, hvis man mødte fysisk op til et møde. Men i dag har jeg holdt syv videomøder (inden klokken 13.15, red. ). Det ville jeg jo aldrig kunne, hvis jeg skulle møde fysisk op. Samtidig er videomøderne meget mere effektive, fordi man springer den der fucking small talk over.«

Mik Strøyberg, stifter og ejer af kontor-platformsvirksomheden Good Monday, mener, at coronakrisen har gjort det krystalklart, at alle videnarbejdere fremover skal og vil arbejde mere hjemmefra.

»Vi kommer til at indrette os anderledes på arbejdspladserne efter coronakrisen. Kontoret vil stadig være et samlingspunkt, hvor ledelsen udstikker kursen for firmaets dna, og medarbejderne tanker op socialt og deler viden,« siger han.

»Men medarbejderne vil i langt højere grad begynde at arbejde hjemmefra, fordi ledelsen under coronakrisen har opdaget, at de kan have tillid til, at medarbejderne kan selv og er produktive, når de får ro til at arbejde derhjemme. Den form for tillidsbaseret ledelse vil vi se meget mere af efter coronakrisen,« siger han.

I hans egen virksomhed med 40 medarbejdere har de taget forskud på fremtiden, siger Mik Strøyberg.

Her møder medarbejderne ind på kontoret, når det giver mening.

Mik Strøyberg, stifter og ejer af kontor-platformsvirksomheden Good Monday. Foto: Privat foto Vis mere Mik Strøyberg, stifter og ejer af kontor-platformsvirksomheden Good Monday. Foto: Privat foto

»Mine medarbejdere må hellere end gerne blive hjemme én, to eller tre dage om ugen, hvis det gør dem til gladere og mere produktive mennesker,« siger han.

»Firmaerne vil bruge kontorerne til at vise, hvem de er. Men ideen om, at man skal møde ind klokken 8 og gå hjem klokken 16, er død.«

Arbejdsmarkedsforsker og associeret professor ved Aarhus Universitet Tobias Otterbring stod sidste år bag et stort forskningsprojekt, der undersøgte, hvordan storrumskontorer påvirker medarbejderne.

Konklusionen var klar:

Medarbejdere i åbne storrumskontorer var mindre glade for deres arbejde og trivedes generelt dårligere end medarbejdere i mindre kontorfællesskaber eller enkeltmandskontorer.

Samtidig oplevede medarbejderne i storrumskontorer, at de samarbejdede dårligt med kollegerne.

Årsag: De blev ofte forstyrret og trak sig derfor ind i sig selv for at kunne holde fokus.