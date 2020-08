»Jeg har ikke set et eneste mundbind på min rejse fra Gilleleje til Nørreport.«

Sådan lød det fra Birgitte Hansen, da hun ankom med S-toget til Nørreport Station. Mundbindene er anbefalet af sundhedsmyndighederne i perioder med trængsel, men alligevel er det få danskere, der har taget mundbindene til sig.

B.T. har taget en tur rundt i den offentlige transport onsdag formiddag for at tælle, hvor mange mundbind man kan spotte.

Inden B.T.s reportere skulle af sted, ville vi selv have nogle mundbind med os. Men de første fire butikker, vi besøgte i Indre København, havde udsolgt. 7-Eleven på Nørreport og Købmagergade, Flying Tiger på Frederiksborggade og Normal på Købmagergade. I Matas på Frederiksborggade var der dog fyldt op, og vi kunne begive os ud på rundtur.

Første tur var en metrotur fra Kongens Nytorv til Nørreport. Af de 50-60 mennesker, vi passerede på Kongens Nytorvs metrostation, kunne vi tælle fem med mundbind. I selve metroen havde to iført sig mundbind ud af de cirka 19 personer, der var med metroen fra start.

Og det billede fortsatte.

I Øresundstoget fra Hellerup til Københavns Hovedbanegård havde ingen af de knapt 40 passagerer mundbind på. I bussen 5C havde heller ingen mundbind på af de cirka 20-30 mennesker, der var med. Der steg dog én på undervejs.

Det skal dog nævnes, at optællingen blev lavet uden for myldretiden, men flere af de mennesker, B.T. talte med, kunne dog berette om et lignende billede i myldretiden.

Birgitte Nielsen fra Gilleleje har mundbind i tasken, hvis det skulle blive nødvendigt. Men hun sparer på dem udenfor myldretiden. Hun synes også, at det er meget ubehageligt at have på.

B.T. stoppede forskellige mennesker på Nørreport Station og spurgte til, hvorfor de havde valgt ikke at bære mundbind.

»Jeg tror ikke rigtig på, at det hjælper. Det er et bevidst valg, jeg har mundbind tilgængeligt. Som jeg opfatter det, er smittetrykket stigende lokalt. Nu rejser jeg en del mellem landsdelene, og der vil jeg gøre mig andre overvejelser. Men når jeg rejser med S-tog her, og der ikke er flere mennesker, og det ikke er myldretid, er det et bevidst valg,« fortæller Anders Plovmand fra Odense.

For veninderne Ingeborg Nielsen og Luna Halkjer fra Hørsholm skal det være et krav, før de bruger dem.

»Der er ikke så mange andre, der gør det, og jeg har prøvet det én gang, og det var ubehageligt. Når der ikke er andre, der gør det, føler jeg ikke, at jeg har brug for det,« siger Ingeborg Nielsen fra Hørsholm.

Flere, vi spurgte på gaden, havde det ligesom Ingeborg Nielsen (til højre) - når ingen andre bruger det, kunne de heller ikke se en grund til at bruge det.

I S-toget fra Nørreport til Klampenborg havde fire personer ud af cirka 15 i toget mundbind på. Det var to bedsteforældre med deres børnebørn, som de gerne ville være et godt eksempel overfor.

På Københavns Hovedbanegård blev vi også mødt af en hel skoleklasse med mundbind.

B.T.s reportere kunne notere, at iblandt personer med mundbind udgjorde unge mennesker en stor del. En af dem var Maku Bech-Duus fra Rungsted Kyst, der undrede sig over de få mundbind i bybilledet:

»Det kommer bag på mig, at så få bruger mundbind, fordi der er en stor stigning i smitten lige nu. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi prøver at mindske risikoen for smitte, så vi ikke ender med et lockdown igen. Det er der ingen, der ønsker.«