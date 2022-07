Lyt til artiklen

Mange danskere higer i øjeblikket efter sommer, sol og strand.

Derfor pakker flere i disse dage kufferten og drager sydpå.

Men netop danskernes foretrukne feriedestinationer er nu ramt af stigende coronasmitte. Det gælder blandt andet Frankrig, Italien, Spanien og Grækenland.

Alene i Frankrig er der bare på en uge registreret 880.000 nye smittetilfælde.

»Vi har en bølge i øjeblikket. Hvor den er på vej hen, er meget svært at sige,« fortæller Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet til B.T.

Det er specielt Frankrig, der er særligt belastet ifølge Allan Randrup Thomsen, og derfor er det også her, man skal passe ekstra godt på.

Han understreger dog, at det ikke skal afholde os fra at tage på sommerferie.

»Vi kan næsten ikke holde ud at have et samfund, der er lukket ned én sæson længere. Vi skal give os tid til at nyde livet. Det er vigtigt for vores psykiske sundhed, at vi kan komme ud og se noget andet, end vi plejer.«

Vi kan dog ikke komme udenom, at der vil være nogen, der samler noget infektion op, når de drager mod de smitsomme lande.

Derfor skal man være opmærksom på særligt to ting.

»Først og fremmest skal man tjekke, at man er dækket forsikringsmæssigt. Så hvis man bliver syg, at man kan få den optimale behandling. Det er jo ikke alle lande, hvor det er lige sjovt at være syg,« påpeger virologiprofessoren.

»For det andet skal man heller ikke lade hovedet blive hjemme. Der skal vi stadig tænke på, at man altså kan få corona, og vi har nogle forholdsregler, som reducerer risikoen.«

Her henviser Allan Randrup Thomsen til, at man fortsat bør tænke på at holde afstand og have god håndhygiejne, ligesom man så vidt muligt ikke skal opsøge steder, hvor der er mange mennesker.

Og hvis man alligevel gør, så skal det helst været steder, som primært er udendørs.

Med andre ord: »Man skal bruge hovedet,« slår han fast.

Hvad smitten i udlandet kan få af konsekvenser for Danmark er dog svært at spå om.

»Vi har en bølge herhjemme i øjeblikket. Umiddelbart ligger vi og surfer lidt på en mildere bølge, og indtil videre har vi undgået den voldsomme opblusning,« slutter Allan Randrup Thomsen.