Håndsprit er helt udsolgt i nogle butikker. Men det bliver ikke en mangelvare, understreger Coop-chef.

Det kan mærkes ude i butikkerne, at den første dansker er blevet smittet med coronavirus.

Nogle butikker er blevet rømmet helt for håndsprit, men den større efterspørgsel skal nok blive mødt alligevel.

Det fortæller Lars Aarup, kommunikations- og analysechef hos Coop, der blandt andet driver kæderne Kvickly, Irma, Brugsen og Fakta.

- Efter nyheden i morges, om at der er en dansker, der er smittet, har vi oplevet stor interesse for håndsprit. Og i nogle butikker har der også været udsolgt.

- Den gode nyhed er, at der er masser af håndsprit på lagrene, så det vil blive kørt ud i butikkerne i morgen og overmorgen. Så det ser ikke ud til, at vi kommer til at mangle håndsprit i de kommende dage, siger han.

Lars Aarup har ikke en opgørelse over, hvor mange butikker der hidtil er løbet tør for håndsprit.

Både håndsprit, der har en alkoholkoncentration på 70-85 procent, og vand og sæbe fjerner uønskede mikroorganismer, som man får på hænderne i dagens løb.

Men håndsprit er mere effektivt over for mikroorganismer end vand og sæbe.

Den høje alkoholkoncentration virker på svampe, de fleste bakterier og mange former for virus.

Det er ifølge Lars Aarup ikke på tegnebrættet at begynde at sælge mundbind i Coops butikker. Fokus er på håndsprit i første omgang.

- Vi er i dialog med leverandørerne, og alle skruer op for produktionen, så vi kan få håndsprit nok - også i ugerne der kommer.

- Det kan være, at man ikke lige kan få den variant eller størrelse, man er vant til. Men selve håndspritten ser der ud til at være masser af, siger Lars Aarup.

Efterspørgslen på håndsprit mærker de også hos apotekerne. Formand for Apotekerforeningen Anne Kahns oplyser til Jyllands-Posten, at efterspørgslen på håndsprit og mundbind de seneste to dage er steget væsentligt.

Håndspritlagrene på flere apoteker bliver først fyldt op i løbet af de næste par dage, lyder det.

Danskeren, der er smittet, er sendt i hjemmekarantæne i 14 dage. Det samme er en række af hans kolleger fra TV2.

Den smittede havde indtil for nylig været på skiferie i det nordlige Italien sammen med konen og den ene af sønnerne.

Særligt det nordlige Italien har i Europa været blandt de hårdest ramte områder i forhold til smitte med coronavirus.

/ritzau/