En ny kampagne skal få de danske bilister til at lægge mobilen fra sig, mens de kører bil.

De danske bilister har svært ved at gemme mobilen væk, når de kører bil. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension.

Hver tredje bilist tjekker således mails og beskeder på mobilen, mens de sidder bag rattet, skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Ifølge undersøgelsen svarer 36 procent af de adspurgte bilister, at de hiver mobilen frem, mens de kører. Det sker på trods af, at ni ud af ti af de adspurgte svarer, at de synes, at det er farligt, når andre bruger mobilen under kørslen.

Det undrer Rådet for Sikker Trafik.

- Det er jo bemærkelsesværdigt, at bilisterne godt kan se, at det er farligt at bruge mobilen bag rattet, når det er andre, der gør det, men at de alligevel selv kigger på den en gang imellem, skriver rådet i pressemeddelelsen.

Det har fået Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension til at lancere kampagnen "Læg mobilen, så er du lægger".

/ritzau/