Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De fleste danske campingpladser melder i disse uger, at de er fuldt bookede. Det er der en god grund til.

Sydens sol og varme lokker ikke i lige så stor grad som tidligere for danskerne.

Nye tal viser, at mange i stedet vælger at holde ferien inden for landets grænser. Især har danskerne igen fået øjne op campinglivet rundt omkring i kongeriget.

De danske campingpladser melder lige nu om rekordmange overnattende gæster i foråret, skriver Finans.dk

Her blev det til hele 2,5 millioner overnatninger, da folk valgte at hægte campingvognen bag på bilen eller fylde bilen med et telt. Til sammenligning var der 2,1 millioner overnatninger i 2019.

En del af årsagen kan måske findes i, at mange i 2020 og 2021 valgte at blive hjemme og holde ferie på grund af corona.

Her valgte mange camping frem for hoteller i landet. Og det lader til, at campinglivet har fået en tilbagekomst i Danmark og igen er blevet populært.

Hvis man kigger på de sæsonkorrigerede tal for antal af overnatninger på landets campingpladser, viser tendensen det samme.

Flere danskere vælger campinglivet end før – især her i 2022.

Teltpælene bliver slået op, selvom det igen er muligt at flyve sydpå.

»Der er mange af dem, som normalt ville tage på charterferie, som nu har fået øjnene op for camping,« siger Steen Pedersen, der driver Bamsebo Camping uden for Randers, til JP Randers.

Steen Pedersen fortæller, at det ikke kun er danskerne der valfarter til de danske pladser i naturen. Nu er de udenlandske turister begyndt at komme igen, efter coronaen har holdt dem væk.