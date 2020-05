Selvom de store fødselsdagsfejringer og havefester lige nu må vente, betyder det ikke, at danskerne ikke går i køkkenet.

For noget af det, der flittigt bliver googlet, er opskrifter. Og det er ikke salater, der bliver hungret efter at lave.

Det skriver Arla i en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at der er sket en markant stigning i søgninger på især kageopskrifter hos Karolines Køkken.

»Tallene fortæller med al tydelighed, at vi danskere er gode til at skabe hyggelige stunder i hjemmet, og at vi tillader os selv ekstra meget selvforkælelse, mens dagligdagens normale rutiner er sat på hold,« siger Tove Færch, der er leder af Karolines Køkken.

Hvilken kage er din favorit?

Og det er ikke bare alle slags kager, danskerne har givet sig i kast med at lave selv. Det er især kanelsnurrer, jordbærtærte, citronmåne, kanelsnegle og hindbærsnitter der hitter i køkkenerne rundt omkring.

Førstnævnte er der 859 procent flere, der har søgt på, mens 412 procent flere har søgt på citronmånen.

Bagværk, der bestemt ikke er helt nemt at give sig i kast med, fortæller Tove Færch, som også har et bud på, hvorfor det netop er nu, danskerne giver sig i kast med opskrifter, der ikke bare er 'shake and bake'.

Det har danskerne søgt på Opskrifter med flere søgninger: Koldskål - stigning på 859 procent

Kanelsnurrer - stigning på 692 procent

Jordbærtærte - stigning på 587 procent

Citronmåne - stigning på 412 procent

Kanelsnegle - stigning på 357 procent

Hindbærsnitter - stigning på 339 procent Opskrifter med færre søgninger: Gæstemad - fald på 75 procent

Påskefrokost - fald på 61 procent

Madpakker - fald på 44 procent

Sundt og nemt - fald på 27 procent

Salater - fald på 22 procent Kilde: Arla

»Det er dejligt at se, at flere af de opskrifter danskerne giver sig i kast med, er i den mere komplicerede genre, som giver anledning til at prøve nye færdigheder og finpudse teknikker. Det siger noget om, at vi lige nu har modet og overskuddet til at øve os i at kreere fine hindbærsnitter, perfekt snoede kanelsnurrer og den danske sommerklassiker: jordbærtærten,« siger hun.

Karolines Køkken kan også se, hvilke opskrifter der ikke er helt så populære. Af gode grunde er der blevet søgt markant mindre på 'gæstemad' og 'påskefrokost'.

Derudover er søgninger på 'salater' faldet med 22 procent, ligesom 27 procent færre har søgt på 'sundt og nemt'.

Nedlukningen af Danmark startede den 12. marts. I disse dage får flere og flere ting dog lov til stille og roligt at åbne.