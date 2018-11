Hvis du ofte besøger butikker som Fleggaard, Calle eller Otto Duborg ved grænsen, så er der grund til at glæde dig.

I fremtiden vil det nemlig fortsat være muligt at købe billige sodavand og øl uden pant i de dansk-tyske grænsebutikker.

Sagen om, hvorvidt de pantfrie dåser bør afskaffes, har været til stor debat de seneste år, men nu lader det til, at der vil gå flere år, før sagen endegyldigt bliver afklaret.

EU-kommissionen har valgt at afvise Dansk Erhvervs klage om, at den manglende dåsepant er grænseforvridende, skriver Avisen Danmark.

Arkivfoto. Siden 00'erne har danskerne været vilde med at besøge grænsebutikker og storindkøbe slik, sodavand og øl på grund af de fordelagtige priser. Foto: Claus Fisker/ Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Siden 00'erne har danskerne været vilde med at besøge grænsebutikker og storindkøbe slik, sodavand og øl på grund af de fordelagtige priser. Foto: Claus Fisker/ Ritzau Scanpix

Dansk Erhverv planlægger nu at tage sagen videre til EU-Domstolen, men ifølge markedschef i Dansk Erhverv, Lotte Engbæk Larsen, har afgørelsen lange udsigter:

»Det er nok realistisk, at der kan gå to år mere. Men der er ikke så meget, vi kan gøre. Det er en meget principiel sag, så det er vigtigt at få en afklaring,« siger Lotte Engbæk Larsen til Fyens.dk.

Allerede tilbage i 2015 indledte den daværende SR-regering en pantaftale med Slesvig-Holsten, der inden for få år skulle sikre pant på dåserne.

Men aftalen havde flere huller, da kunderne bare kunne bestille varerne på Fleggaards hjemmeside.

Slik og øl syd for grænsen I 2017 var danskernes indkøb af øl, sodavand og slik syd for grænsen på cirka 3,5 mia. kroner.

Det er en halv milliard kroner mindre end i 2016.

I 2000 brugte alle danskere i gennemsnittet 1200 kroner på de søde varer fra grænsebutikker. I dag er det beløb halveret.

I 2017 blev regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre enige om en grænsehandelspakke, hvor man blandt andet vil afskaffe afgifter på nødder og fjerne emballageafgiften for pantbelagte drikkevarer. Kilde: Skatteministeriet

Samme år forlangte den nytiltrådte miljøminister for Venstre Eva Kjer Hansen, at aftalen skulle undersøges.

Tiden gik, og den forventede dato, hvor pantaftalen skulle træde i kraft, blev udsat på grund af juridske problemstillinger.

Og her snart tre år senere er der stadig ikke sket noget, og danskerne benytter sig fortsat af de billige tilbud syd for grænsen.

Derfor valgte Dansk Erhverv at klage til EU i 2016, og nu er klagen så blevet afvist.

Avisen Danmark har spurgt Miljøministeriet om situtionen, og de henviser til, at det kun er én ud af to af Dansk Erhvers klagesager, der er blevet afgjort af Kommissionen.

Ministeriet afventer derfor Kommissionens afgørelse på den anden klage.