Dansk økonomi buldrer derudad, og det kan mærkes på danskernes pengepung.

For ser man på udviklingen i danskernes A-indkomst, har den aldrig været højere end, hvad den er nu.

Det viser nye tal ifølge erhvervsmediet Finans.

Helt konkret viser udviklingen, at den gennemsnitlige danskers A-indkomst er vokset med 5.700 kroner, hvilket svarer til 1,8 procent, når der udregnes inflation.

Det betyder således, at danskerne har slået en ny rekord, når det kommer til højeste A-indkomst, idet den gennemsnitlige indkomst lyder på knap 315.400 kroner.

»Det vidner om, at arbejdsmarkedet er buldret afsted. Beskæftigelsen har sat rekord efter rekord, og ledigheden er banket i bund. Det har betydet, at flere har fået et job at stå op til, og det luner i forhold til indkomsten,« fortæller Niklas Praefke, som er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation.

Sammenligner man tallene med året forinden, er tallene fra 2021 dog en anelse lavere.

I 2020 steg danskernes A-indkomst nemlig med 4,2 procent, hvilket skyldes, at danskerne fik udbetalt deres indefrosne feriepenge.

Overordnet mener privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, derfor også, at danskerne for alvor er kommet godt gennem coronakrisen, da økonomien hurtigt er kommet på benene igen.

Danske Bank og Dansk Erhverv forventer dog, at danskernes indkomster vil falde i takt med den rekordhøje inflation.

I marts blev inflationen i Danmark målt til hele 5,4 procent.