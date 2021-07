Flugten fra negativ rente er stor blandt danskerne efter, de fleste banker nu har indført negativ rente på alle opsparinger over 100.000 kroner.

Fire ud af 10 har købt aktier primært for at undgå negativ rente.

Det skriver Politiken.

Det er en undersøgelse fra konsulent- og analysevirksomheden Moos-Bjerre og dataleverandøren Norstat Danmark, hvor 43 procent af dem der investerer eller planlægger at gøre det svarer, at årsagen primært er at undgå negative renter.

Det er en tendens som flere eksperter er bekymret over, da kunder tager en langt højere risiko med deres penge, end hvad de ellers ville have gjort, når de investerer dem i aktier.

»Det vælter ind med nye investorer, for de kan jo se, at aktiemarkedet bare kører derudad, og naboen og kollegaen får store afkast,« siger Marlene Nørgaard, administrerende direktør i Mybanker, der hjælper folk med at skifte bank og samle forbrugslån. De har set en stigning på 50 procent i første kvartal på deres investeringsside.

Marlene Nørgaard mener, at faren ved det er, at mange nye investorer ikke forstår deres risikoprofil og ikke får lagt en strategi.

Hun har den holdning, at hvis man gerne vil undgå negativ rente, så skal man i stedet betale af på dyr gæld, fremfor at investere pengene i aktier.