Danskerne begynder stille og roligt at omgås flere mennesker. Det viser den seneste Hope-rapport, som følger danskernes adfærd under corona.

Det er dog en meget langsom vej tilbage til normalen. Lige nu ser vi ifølge studiet i gennemsnit lige over fem personer dagligt uden for husstanden.

Det er på niveau med i december, inden at restriktionerne blev strammet for at inddæmme smitten, der spredte sig hurtigt i samfundet.

Ifølge professor i statskundskab Michael Bang Petersen, Aarhus Universitet, som leder projektet, er det over hele paletten, at vi ser flere mennesker.

- Vi ser flere venner, flere kollegaer, mere familie, og så støder vi bare ind i flere mennesker i det offentlige rum, siger han.

I december blev blandt andet storcentre, butikker - på nær supermarkeder - og liberale erhverv som frisører lukket efter stigende coronasmitte.

Siden blev endnu mere lukket ned, da virusvarianten B117 begyndte at sprede sig. Men de seneste par måneder er samfundet gradvist genåbnet.

- Selv om vi begynder at se flere, er vi stadig på et relativt lavt niveau.

- I sommer så vi ti personer uden for husstanden. Så vi er et stykke fra en mere fri tilværelse, som vi havde i sommer, siger Michael Bang Petersen.

Han fortæller, at der ikke er lavet studier af, hvor mange personer danskerne i gennemsnit ser dagligt under mere normale omstændigheder.

- Men udenlandske tal har sjusset sig frem til, det kan være omkring 12 personer, lyder det fra professoren.

Hope-projektet kigger blandt andet også på tilliden til myndighederne.

Det ser dog ikke ud som om, at de større kontaktflader skyldes mindre tillid til deres råd. Opfattelsen af anbefalingerne er derimod i bedring.

Det kan i stedet skyldes, at vi nu er på vej tilbage til en mere normal hverdag, lyder det fra Michael Bang Petersen.

- Når man skaber mere aktivitet på nogle områder - for eksempel at nogle kommer tilbage på arbejde - skaber det en opfattelse af, at det hele er mere normalt.

- Det betyder, at man formentlig også agerer normalt på andre områder i ens liv - for eksempel, at man inviterer nogle forbi, man ikke ville have gjort for et par uger siden, siger han.

