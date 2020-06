Sommerferien ved Gardasøen i Italien eller langs den solrige, spanske kyst er aflyst for danskerne. I stedet har mange satset på nye ferieformer og lagt alternative planer.

Hos rejseselskabet TUI oplever de en stor interesse for ferier sydpå i sensommeren efter 1. september. Og én destination skiller sig ud fra resten.

Grækenland udgør lige nu mere end halvdelen af bestillingerne - heraf langt de fleste til den populære ferieø Kreta.

»Vi har aldrig set en så massiv interesse for en enkelt destination sammenlignet med andre populære steder,« lyder det fra Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI Danmark, i en pressemeddelelse.

ARKIVFOTO - Ahata stranden på den græske ø Karpathos søndag den 21. juli 2019 Foto: Vibeke Toft Vis mere ARKIVFOTO - Ahata stranden på den græske ø Karpathos søndag den 21. juli 2019 Foto: Vibeke Toft

»Spanien og Tyrkiet er sat helt til vægs, men Cypern følger trop.«

Mange rejsemuligheder i sommermånederne er blevet lukket ned af de politiske restriktioner på området. Først efter 15. juni kan danskerne igen rejse - og kun til udvalgte lande.

Danske turister vil kunne rejse til Tyskland, Norge og Island, men Udenrigsministeriet opfordrer samtidig at undgå overnatninger i byområder med 750.000 indbyggere eller derover.

For alle andre lande vil Udenrigsministeriet ifølge regeringen fraråde alle ikke-nødvendige rejser indtil tidligst 31. august.

De stramme rejserestriktioner er formodentlig også forklaringen på, at TUI oplever et fald i besøgende på deres hjemmeside. Samtidig er stigningen i bestillinger dog steget med 106 procent.

Og det er et tegn på, at danskerne er begyndt at røre på sig og har fundet det rette tidspunkt at bestille den længeventede ferie, lyder det fra rejseselskabet.

Hvad regeringen melder ud om rejsemuligheder og grænseåbning efter 31. august er endnu uvist. Optimismen hos rejseglade danskere er dog hos TUI tydelig.

Årsagen til at mange planlægger deres sensommerferie til Grækenland og Cypern hænger måske sammen med, at begge lande klarer sig godt med corona-pandemien.

Hvad er situationen i Grækenland? Grækenland har 10.7 millioner indbyggere, hvoraf 2.997 personer er smittet med corona. 180 er døde og 1.374 er raskmeldte. Cypern har 1.17 millioner indbyggere, hvoraf 964 personer er smittet med corona. 18 er døde og 807 raskmeldte. Danmark 5.8 millioner indbyggere, hvoraf 11.948 personer er smittet med corona. 589 er døde og 10.755 raskmeldte.



De to lande er afhængig af turismen og har også meldt ud, at de åbner for sommerens tilrejsende.

Spørger man Søren Riis Paludan, der er professor i virologi på Aarhus Universitet, er der lige nu heller intet argument imod rejseplanerne.

»Hvis infektionstallene forbliver lave, som de er nu, så er der ingen fare. Corona-tallene i Grækenland er meget flotte, så det ser jeg ikke et problem i her og nu,« siger han.

Sundhedsfagligt ser Søren Riis Paludan ikke et argument for at holde grænserne lukket længere.

Hvordan situationen med corona ser ud til september er dog rent gætteri, men noget tyder på, at den omtalte anden bølge ikke vil ramme i sensommeren.

»Det er helt umuligt at sige, hvordan tallene udvikler sig i september. De kan helt forsvinde, men der kan også komme en anden bølge. Det er dog mindre sandsynligt, at den rammer så tidligt.«

Selvom professoren ikke mener, at de nuværende tal udgør et problem for solferier til eksempelvis Grækenland, så skal man stadig have smitterisikoen i baghovedet.

»Man bør stadig undgå store forsamlinger, holde afstand og passe på med hygiejnen,« siger han.

Det vil derfor være klogt at lægge håndklædet på stranden og ved poolen med afstand til de andre og ikke drikke sin kolde drink inde på propfyldte barer.