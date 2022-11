Lyt til artiklen

I 1840'erne valfartede folk til Californien i håbet om at fylde lommerne med guld fra undergrunden.

Men i 2022'ernes Danmark går det den modsatte vej. Her vil folk i stedet hive det op ad lommerne og sælge det.

Det sker blandt andet for at dække de stigende leveomkostninger, som mange er ramt af, skriver Politiken.

En af virksomhederne, der mærker danskernes lyst til at sælge guld, er Nordisk Guld. Her er antallet af kunder fra januar til oktober i år steget med 132 procent i forhold til samme periode sidste år.

»Kunderne knytter gerne nogle ord på, hvorfor de sælger deres guld, når de er inde hos os, og de fortæller blandt andet, at de oplever højere elregninger og generelt et stigende omkostningspres,« forklarer direktør og medejer i Nordisk Guld, Sander Lerche Rasmussen, til B.T.

Inflationen er dog ikke alene grunden til den store vækst i kunder. Virksomheden, der ligger i København, har taget markedsandele fra konkurrenterne og de lokale guldsmede, og så er der også et element af tilfældighed.

»Det kan være, at kunderne får ryddet op, og så finder de nogle smykker. Det kan være, at de får nogle regninger, der er lidt højere, og så tænker de underbevidst, at de kan omsætte lidt flere ting, men det er svært at måle på. Det er mere en ting, vi tror i forretningen, for 132 procent er en rigtig stor stigning.«

Hvis man selv er gået skufferne igennem derhjemme og har fundet nogle smykker, som man kan være interesseret i at sælge, har Sander Lerche Rasmussen også nogle råd til, hvordan det kan gribes an, så man får mest muligt for dem.

»Jeg ville nok undersøge lidt på nettet. Hvis du ender hos en af de store guldhandlere i Danmark, så vil man med de mængder, man har som privatperson, få en god og fair pris, for vi køber meget guld og har forstand på karat og den slags. Så der vil ikke være den store forskel, om du ender det ene eller andet sted. Der kan være 10, 20 eller 30 kroner i forskel.«

Han ville også undersøge, om smykket er stemplet og veje det. Her kan køkkenvægten sagtens gå an.

»Så kan man få en indikation på, om det er 10.000 kroner, eller om det er 1.000 kroner, du står med. Hvis det er en lille smule, man står med, så ville jeg helt klart overveje at bruge en pakkelabels-løsning, så man ikke skal til at køre for det, for så brænder man tid og penge af på det.«