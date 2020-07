Der bliver rejst med fornuft i bagagen, lyder det fra rejsebureauer om danskere, som rejser på udlandsferie.

Efter et langt forår hvor mange har brugt en stor del af deres tid derhjemme, er det fristende at rejse ud på sin ferie. Det er særligt de græske øer og spanske Mallorca, der er populære blandt danskere, der har bestilt deres ferie gennem et rejsebureau.

Det viser en rundspørge blandt rejsebureauer, Ritzau har lavet.

- Når der er krise og uro ude i den store verden, så søger danskerne de trygge rejsemål. De søger Mallorca, Rhodos og Kreta, som er det, de kender, og hvor de har været før. Derfor er det der, vi starter med at sende vores charterfly til, siger Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef i Spies.

Der er dog langt færre, der rejser ud i år end tidligere.

Andre bekræfter, at Kreta, Rhodos, Cypern og spanske Mallorca er populære. Det kan skyldes, at de har haft et lavt smittetryk hele tiden.

- Grækenland har hele tiden haft et lavere smittetryk, end vi har i Danmark. Jeg kan ikke dokumentere en sammenhæng, men jeg har en fornemmelse. Spanien har haft et højt tryk, men primært på fastlandet, de har haft et helt andet smittetryk på øerne, siger Lisbeth Nedergaard.

Hun tilføjer, at de meget skiftende meldinger har været katastrofale for branchen, der fra den ene dag til den anden skulle aflyse mange tusinde rejser. Kort tid efter blev der dog åbnet for udenlandsrejser igen.

Rejseselskabet Tui har fem afgange om ugen til særligt Kreta, Rhodos, Cypern og Mallorca.

Over halvdelen af salget har det seneste stykke tid været til Grækenland og en fjerdedel til Cypern.

- Det er meget bemærkelsesværdigt, at de to destinationer overgår de andre så massivt i interesse, siger Mikkel Hansen fra Tui.

For resten af afgangene i juli er belægningen 70 procent, oplyser han.

Apollo Rejser har kun en håndfuld destinationer i Grækenland og Middelhavet mod normalvis 40-45.

De mener, at folk rejser med sund fornuft i bagagen.

Ifølge en opgørelse fra Danske Bank er forbruget for rejsebureauer 50 procent under normalen, mens det for luftfartsselskaber er 25 procent under normalen i samme periode i 2019.

Rejsende skal være opmærksomme på, at det i nogle lande er påbudt at bære masker visse steder.

