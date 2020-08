Der er lagt i støbeskeen til den helt store forbrugsfest til efteråret.

Danskerne er nemlig klar til at brænde deres dankort af, når de tre ugers indefrosne feriepenge begynder at blive udbetalt i oktober.

»Vi kommer til at se en markant stigning i danskernes forbrug,« siger privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

Tre ud af fire af de danskere, der har indefrosne feriepenge til gode, har nemlig tænkt sig at hæve feriepengene.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup

Og over halvdelen af disse – helt præcis 52 procent – har tænkt sig at gå direkte ud og omsætte feriepengene til forbrug.

Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Normalt står rejser øverst på shoppinglisten, når danskere uventet får flere penge mellem hænderne.

Men intet er normalt i disse corona-tider med rejsestriktioner.

Så danskerne vil i stedet bruge en anseelig del af feriepengene – en person med en almindelig indkomst på 30.000 kroner om måneden vil få udbetalt cirka 15.000 kroner efter skat – på deres bolig, forudser Louise Aggerstrøm Hansen.

»Vi så det allerede under starten af corona-krisen: Folk kommer til at bruge rigtig mange penge på boligforbedringer,« siger hun.

Og byggemarkederne kan dermed se frem til en gylden anden bølge, for ifølge Louise Aggerstrøm Hansen vil danskerne kanalisere en stor del af pengene over i gør det selv-projekter.

»Vi kommer også til at se, at folk får lavet nyt køkken eller bad, hvor man får brug for en håndværker, men mange vil gøre det selv. Nogle vil givetvis også bruge pengene til udbetaling på en ny bil, elektronik og nye hårde hvidevarer.«

Undersøgelsen Fra oktober kan du på borger.dk ansøge om at få dine indefrosne feriepenge udbetalt. Hvis du ikke selv søger om at få feriepengene udbetalt, vil de blive stående i en fond, hvor pengene forrentes, og vil blive udbetalt, når du går på pension. Der skal betales topskat af feriepengene, hvis du har en indkomst over topskattegrænsen. Vil du ansøge om at få dine feriepenge udbetalt (respondenter med feriepenge til gode)? Ja: 62 procent

Nej: 22 procent

Ved ikke: 17 procent Ser man isoleret på de respondenter, der har svaret enten 'ja' eller 'nej' til spørgsmålet, stiger andelen af ja-sigere til 74 procent. Hvad planlægger du at anvende dine indefrosne feriepenge til? Du kan markere flere svar Forbrug (jeg vil købe noget for dem): 52 procent

Jeg vil sætte dem i banken: 37 procent

Jeg vil indsætte dem på min pensionsopsparing: 5 procent

Andet: 9 procent

Ved ikke: 7 procent

Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.252 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 14. til 17. august 2020. Heraf er 787 lønmodtagere, der har indefrosne feriepenge til gode. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Og så vil mange af os forkæle os selv med lidt ekstra hverdagsluksus som restaurantbesøg og kulturtilbud, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

YouGov-undersøgelsen flugter med regeringens estimat på, at danskerne samlet set vil sende omkring 16,5 milliarder feriepenge-kroner ud i forbrug.

Det vil ifølge Finansministeriet beregninger øge beskæftigelsen med cirka 7.000 fuldtidspersoner.

Men der er brug for yderligere stimulering af forbruget, mener Mads Lundby Hansen, cheføkonom i tænketanken Cepos.

Mads Lundby, cheføkonom i Cepos. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Mads Lundby, cheføkonom i Cepos. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Han opfordrer derfor regeringen og Folketinget til snarest muligt at udbetale de resterende to ugers indefrosne feriepenge til danskerne.

»Argumentet for i første omgang at indefryse danskernes feriepenge var, at man ville undgå en overophedning af økonomien. Det argument er faldet helt bort med corona-krisen, som har øget ledigheden og sænket beskæftigelsen,« siger Mads Lundby Hansen.

»For det andet – og vigtigst – er det altså danskernes egne hårdt tjente penge. De ligger bedst i danskernes egne lommer og ikke i en fond til pensionsalderen.«

Mads Lundby Hansen anbefaler kraftigt, at de sidste to ugers feriepenge udbetales automatisk og til en lav skat på 38 procent og ikke ved ansøgning, som tilfældet er med den første portion indefrosne feriepenge.

Dermed øges beskæftigelseseffekten svarende til ekstra 5.000 fuldtidspersoner.

Regeringen og Folketingets partier skal her til efteråret forhandle om, hvorvidt de resterende to ugers indefrosne feriepenge skal udbetales.