Man har frataget danskerne meget efter coronakrisen overtog verden - men bagelysten består. Den har faktisk aldrig været større.

I hvert fald ikke, hvis man ser på, hvad vi har søgt på de seneste uger. Så må det siges, at der er blevet gået til den i de små køkkener.

Særligt banankage og surdej topper listerne.

Mellem den 12. - 25 april er antallet af søgninger på 'banana bread' - på dansk 'banankage' - steget med over 100 procent.

Særligt i hovedstaden, har man søgt på den populære kage, mens man i Nordjylland ligger nederst på listen over områder, hvor danskerne har skrevet søgeordet flest gange.

Og så er der surdejen.

Et alternativ til gær, som ellers er blevet købt i massevis i de danske supermarkeder, der skal passes, plejes og fodres med mel og vand.

Den har danskerne særligt søgt på mellem den 11. marts og 11. april, men så er interessen faldet.

Her er der også sket over en fordobling af antallet af søgninger.

Her tager nordjyderne revanche og tager førertrøjen på.

Nederst på listen ligger sjællænderne.

Hvis du ligesom mig heller ikke har bedre ting at tage dig til end at søge på google-søgninger, så kan du selv prøve det af via dette link.