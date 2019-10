Årets beløb på 145 millioner kroner slår sidste års indsamling, som nåede knap 142 millioner kroner.

Knæk Cancer-ugen indsamlede 145.373.818 kroner i 2019.

Lørdag kulminerede ugens indsamling til Kræftens Bekæmpelse med et live tv-show på TV2.

De indsamlede penge går blandt andet til kræftforskning, forebyggelse og patientstøtte.

Hos Kræftens Bekæmpelse er der glæde over den store opbakning.

- Hver tredje dansker får kræft, og det er derfor noget, de fleste af os på et eller andet tidspunkt bliver berørt af, siger Jesper Fisker, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse, og fortsætter:

- Nu glæder vi os til at dele de mange penge ud til forskerne, der står klar til at sætte gang i en lang række spændende projekter, der kan være med til at sikre, at færre får kræft, og at flere overlever og får et bedre liv med deres sygdom.

Mens beløbet nåede over sidste års indsamlede beløb på knap 142 millioner kroner, så nåede det ikke at slå rekorden fra 160 millioner kroner fra 2016.

/ritzau/