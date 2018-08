’Hold da, han skal nok komme godt igennem vinteren'. 'Det ser godt nok ulækkert ud, det de spiser'. Eller: 'Sikke en grim taske.’ Danskerne holder sig ikke tilbage, når de er på ferie, med at kommentere udlændinges tøjvalg, frisure eller væremåde. Selvfølgelig på dansk, så de ’stakkels’ udlændinge (formentlig) ikke forstår de krænkende kommentarer.

Det viser en undersøgelse, som Yougov har foretaget for B.T. Undersøgelsen viser, at det er langt over halvdelen af danskerne (56 procent), der ofte eller en gang i mellem kan finde på at tale om ikke-danskere, når de er i nærheden.

Det kommer ikke bag på adfærdsekspert Tony Evald Clausen, at danskerne taler om andre på ferien. Tværtimod.

»Det er en barndomsdrøm at have sit eget, hemmelige sprog. Hvis vi for eksempel er på ferie i Tyrkiet, så er der en meget lille chance for, at vi møder de her mennesker igen, som vi taler om,« siger Tony Evald Clausen.

Adfærdseksperten mener, at procenten af danskere, der har ferievanen, er langt højere, end undersøgelsen viser.

»Det er det samme, hvis jeg spørger dig, om du stjæler, og så svarer du nej. Men hvis vi gik igennem dit hjem, vil vi højst sandsynligt finde blokke og kuglepenne, som du har nuppet med hjem fra arbejdet,« siger Tony Evald Clausen.

Samtidig med at mere end halvdelen af danskerne erkender, at de kan finde på at tale om udlændinge i nærheden, så mener 6 ud af 10, at det er dårlig stil at gøre det.

»Når vi er på ferien, synes vi, det er vældig sjovt, men når man kommer hjem igen, kan man godt se, det er uhøfligt,« siger Tony Evald Clausen.

Fakta Om undersøgelsen Undersøgelsen er baseret på interview med 1.006 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 20. til 22. juli 2018. Der er blevet spurgt om følgende: ’Når du er i udlandet, kan du så finde på at tale (på dansk) om ikke-danskere, mens de er i nærheden af dig? F.eks. om ikke-danskeres tøjvalg, frisure, bordmanerer eller væremåde.’ 8 procent svarede ’Ja, det gør jeg ofte’

21 procent svarede ’Ja, det gør jeg en gang imellem’

28 procent svarede ’Ja, det gør jeg en sjælden gang’

33 procent svarede ’Nej, det gør jeg aldrig’

11 procent svarede ’Ved ikke’ ’Hvor enig eller uenig er du i følgende: Det er dårlig stil at tale om andre mennesker i udlandet, også selv når de ikke forstår det?’ 5 procent svarede ’Helt uenig’

9 procent svarede ’Delvis uenig’

20 procent svarede ’Hverken enig eller uenig’

24 procent svarede ’Delvis enig’

37 procent svarede ’Helt enig’

6 procent svarede ’Ved ikke’ Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,1% (procentpoint).

Hvis man derimod bliver 'taget i' at tale dårligt om andre - for eksempel ved at tale om en, man tror, er udenlandsk, men viser sig at være dansk - så vurderer Tony Evald Clausen, at man får travlt med at hive i land.

»I det øjeblik vi bliver 'busted', vil vi straks forsøger at rede ud ved for eksempel at sige: 'Nå ja, det gør alle jo',« siger Tony Evald Clausen, der tilføjer, at man også kan blive 'afsløret' af udlændinge, hvis man kigger på dem, mens man taler.

Hvis man vil undgå at blive taget i at snakke om andre, foreslår adfærdseksperten derfor, at man ikke holder blikket på vedkommende.