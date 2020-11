»Der er stadig mandsdominerede arbejdspladser, hvor kvinder skal lægge øre til jokes om blondiner og store bryster. Det er 2020, come on,« lyder det fra Viktor Herget.

Omvendt mener Heidi Asbjørn Freke, at kvinder aldrig har haft mere magt, end de har nu, og at kvinder skal stoppe med at være ofre for deres køn.

Vi har spurgt fire danskere til sexisme, da et nærmere kig på kommentarerne på Facebook til artikler vedrørende krænkelsessager, sexisme og MeToo-bevægelsen, gør det tydeligt, at emnet virkelig deler danskerne.

Sofie Linde skød debatten i gang ved Zulu Comedy Galla i september i år. Efterfølgende har kvinder i blandet andet mediebranchen, på Christiansborg, i sundhedsvæsnet, i fagbevægelsen og på universiteterne skrevet under på erklæringer, der ønsker et opgør med sexisme.

Siden har både Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, og Københavns overborgmester, Frank Jensen, måttet gå af på grund af krænkelsessager.

Men hvorfor deler det egentlig vandene så meget? Og hvad sker der, hvis danskerne bliver præsenteret for nogle konkrete scenarier?

B.T. har konstrueret tre scenarier på baggrund af vidnesbyrd fra kvinder, som er delt på Everyday Sexism Projects hjemmeside. En hjemmeside, der har til formål at dokumentere hverdagssexisme ud fra kvinders beretninger.

Derefter har B.T. sat fire danskere stævne til at diskutere de konkrete scenarier. Hvem er du mest enig med?

Komplimentet

Firmafesten

Diskussionen