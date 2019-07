Det kan godt ske, at klima lå øverst på dagsordenen ved folketingsvalget, men nu er det sommerferie, og dér lader danskerne sig ikke styre af CO2-kvoter.

Kun 13 pct. har i år bevidst valgt en sommerferietype, der belaster klimaet mindre end tidligere år.

Langt de fleste danskere har altså ikke tænkt sig at blive hjemme i Danmark eller skære ned på fly- eller bilrejse for at belaste klimaet mindre, fremgår det af en repræsentativ undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T.

Blandt dem, der direkte erklærer sig 'Helt uenige' i, at de 'i år bevidst har valgt en sommerferie-type, der belaster klimaet mindre end tidligere år', er 'mænd' og '45-59 årige' signifikant overrepræsenteret.

Om undersøgelsen: Sommerferie og klima Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 'Jeg har i år bevidst valgt en sommerferie-type, der belaster klimaet mindre end tidligere år (fx ved at blive i Danmark eller ved at flyve eller køre en kortere distance i bil, end jeg har gjort tidligere år)'. Helt uenig: 29 pct. (mænd: 33 pct., 45-59-årige 38 pct.) Uenig: 24 pct. Hverken uenig eller enig: 29 pct. Enig: 9 pct. Helt enig: 4 pct. Ved ikke: 6 pct. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1005 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 12.-15. juli 2019.

»Sure, gamle mænd på min egen alder, der ikke vil ændre på deres egne vaner,« kalder 42-årige Simon Grimstrup dem i et interview med B.T., hvor han fortæller om sin beslutning om at stoppe helt med at flyve.

Det er nemlig en beslutning, han får en del hug for – især fra sine jævnaldrende.

»De vil ikke give afkald på privilegiet, at man kan flyve ned og bestige en top eller cykle i bjerge,« siger han.

I de danske lufthavne er der da også langtfra 'klimakrise'.

»Man får mange hug. Folk må sige og tænke, hvad de vil. Jeg håber bare, at mit valg smitter af,« siger Simon Grimstrup, som derfor ikke er bange for at promovere sine fravalg af fly på Facebook.

Ifølge nye tal fra Trafikstyrelsen slog lufttrafikken sidste år passagerrekord. Næsten 37,4 millioner gange enten landede eller lettede passagerer fra én af de større danske lufthavne i 2018.

Samme tendens oplever Nordens største rejsearrangør, TUI.

»Rejsevanerne er ret konstante, når det kommer til charter, men vi ser en stigende interesse i personlige rejser, hvor man tager af sted til en destination tættere på i en kortere periode end en-to uger. Det kan fx være storbyferie i Europa,« siger pressechef i TUI Mikkel Hansen.

Rejseselskabet er dog som noget nyt i år begyndt at klimakompensere for egne fly og hoteller.

»Det har skabt en interesse, som ikke var der før. Nogle kunder har også været skeptiske, men jeg tror, det er sundt med skepsis, fordi det får folk til at undersøge nærmere og blive klogere på, hvordan de kan være mere bæredygtige på deres ferie,« siger Mikkel Hansen.

Klima er dog ikke noget, rejsekunderne ifølge TUI er villige til at kaste ekstra penge efter.

»Lige nu er det stadig et meget prisdrevet marked, så der er ikke mange, som er villige til at betale ekstra, selvom der er tænkt på miljø og klima,« siger Mikkel Hansen.

TUI ved dog fra undersøgelser, at kunderne har et ønske om, at deres rejseselskab tager sig af bæredygtighed på kundernes vegne.

»Det er ikke noget, særlig mange er interesserede i at bekymre sig om, når de er sydpå for at slappe af,« siger han.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) meldte torsdag ud, at passagerafgifter på fly er i spil for at nå regeringens klimamål.

»Der er flere forskellige håndtag, som vi kan dreje på. For eksempel en passagerafgift, en brændstofafgift, en CO2-afgift eller et iblandingskrav,« siger han til DR.

De forskellige tiltag af fordele og ulemper skal dog først undersøges nærmere, så man ikke haster et forslag igennem, lyder det.