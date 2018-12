Jesperhus Feriepark, Højriis Slot og den smukke udsigt ud over kystlinjen fra Hanklit. Morsø Kommune har meget at byde på, men de boligsøgende danskere har kommunen meget svært ved at tiltrække.

Morsø er simpelthen den kommune, danskerne har mindst lyst til at bosætte sig i. Det viser helt nye tal fra Boligdeal.dk

Boligportalen opgør hvert år, hvor stor danskernes interesse er for at bo i hver af de 98 kommuner.

Sidste år lå Thisted helt i bund forfulgt af netop Morsø, men i år har de to kommuner byttet plads.

Her er de 25 mindst populære kommuner blandt de danske boligsøgende ifølge boligportalen Boligdeal.dk.

I det hele taget er der ikke meget rift om boligerne i det nordjyske. Efter de to bundskrabere kommer Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring, mens også Aalborg er at finde helt i bund på Boligdeal.dk's liste.

Analysen undersøger de geografiske ønsker i mere end 350.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af boligsøgende danskere over en periode på et år.

Analysen gør boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.

Hvor topscoreren Dragør ender med et såkaldt indekstal på 24,43, skraber Morsø bunden med 0,87.

Ifølge analysen udviser danske boligsøgende således 28 gange større interesse for Dragør end Morsø.

Udover Samsø ligger alle kommunerne i listens absolutte top i eller meget tæt på Storkøbenhavn.

Vi skal helt ned til 30. pladsen for at finde den første jyske kommune, nemlig Odder.

Kerteminde er ifølge Boligdeal.dk den mest populære kommune på fyn blandt de boligsøgende. På landsplan må Kerteminde dog nøjes med en 44. plads.

