De faldende renter har givet ekstra penge i kassen hos den gennemsnitlige danske husholdning.

Det viser en ny analyse fra bankernes interesseorganisationen Finans Danmark.

Ifølge analysen har hver voksne dansker i gennemsnit sparet 5000 kroner i 2020 på grund af faldende renter, når man sammenligner med renterne, der gjorde sig gældende i 2014.

Analysen er udført ved at sammenholde rentefaldet fra 2014 til 2020 med data om danskernes indlån og gæld i 2020.

Samlet viser analysen, at rentefaldet har givet danskerne en besparelse på 25 milliarder kroner i 2020.

Mens renterne har været faldende, har bankerne landet over samtidig indført negative renter på indlån i en lind strøm de seneste år. Det vil sige, at det altså koster penge at have for mange penge i banken.

Ifølge cheføkonom i Finans Danmark, Niels Arne Dam, sparer danskerne dog stadig penge, trods de negative renter på indlån, fordi renterne generelt er så lave.

'Tallene viser altså, at selv om nogle husholdninger oplever at skulle betale negative renter, så mere end opvejes det af, hvad de har sparet i renteudgifter på deres bank- og realkreditgæld. Jeg hæfter mig ved, at både lønmodtagere og pensionister i gennemsnit har vundet på rentefaldet', lyder det fra cheføkonomen i analysen.

Af analysen og grafen ovenfor fremgår det, at det særligt er boligejerne, der har sparet mest – i gennemsnit 10.400 kroner i 2020..

Det skyldes, at boligejerne oftest vil have en langt større gæld end indlån i banken.

