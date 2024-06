Der er stadig 1000-kronesedler for 8 milliarder kroner i omløb, som skal veksles inden 31. maj 2025.

Om et års tid bliver den nuværende 1000-kroneseddel ugyldig, og den besked er i høj grad nået frem til danskerne.

I maj måned fik Nationalbanken 1,3 milliarder kroner ind i 1000-kronesedler. Det betyder, at Nationalbanken i alt har modtaget 12,8 milliarder kroner i 1000-kronesedler.

Det oplyser Nationalbanken på sin hjemmeside.

30. november sidste år offentliggjorde Nationalbanken, at flere pengesedler bliver ugyldige fra 2025.

I 1000-kronesedler er der stadig 8 milliarder kroner i omløb, og det er altså sedler, der endnu ikke er blevet indleveret.

Antallet af indleverede 1000-kronesedler i maj var på et lavere niveau end måneden før. Ifølge Nationalbanken flugter det med forventningen om, at niveauet vil begynde at aftage.

I dag er de ældre seddelserier fra 1944, 1952, 1972 og 1997 fortsat gyldige betalingsmidler.

De bliver dog, ligesom 1000-kronesedlen, ugyldige 31. maj 2025.

Fra næste år vil det kun være sedler fra 2009-serien og frem, der kan anvendes som betalingsform, med undtagelse af 1000-kronesedlen - som helt udgår.

Udfasningen af de gamle seddelserier giver omvendt plads til den næste generations kontanter.

En ny seddelserie skal nemlig lande på gaden i løbet af 2028 og 2029.

Her har over 75.000 personer besvaret Nationalbankens spørgeskema om, hvordan den næste seddelserie skal se ud.

Personerne har i besvarelsen vurderet mulige motiver til fremtidens pengesedler og er kommet med andre forslag.

Tre temaer, otte bedrifter og personerne bag er allerede blevet udvalgt som mulige motiver.

De tre udvalgte temaer til de kommende 50-, 100-, 200- og 500-kronesedler er hav, blomster og hverdagsliv.

Blandt de udvalgte bedrifter og personer finder man Tove Ditlevsen og hendes roman Barndommens Gade. Også Arne Jacobsen og hans design samt arkitektur er udvalgt.

Desuden er astronom Tycho Brahe og forfatterne H.C. Andersen og Benny Andersen blandt de udvalgte personer.

/ritzau/