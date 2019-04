300 hjertestartere skal sættes op efter søndagens indsamling. Hjerteforeningen betragter den som en succes.

Tusindvis af danskere gik søndag på gaden med røde indsamlingshjerter i hånden og stemte dørklokker i Hjerteforeningens tjeneste.

Men det var ikke en indsamling, som andre.

- I år har vi valgt at sige, at hver eneste krone, der bliver samlet ind ved landsindsamlingen bliver givet ud igen i form af hjertestartere, fortæller Anne Kaltoft, der er administrerende direktør i Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen garanterer således, at hver indsamlingsgruppe, som gik 15 indsamlingsruter, får en hjertestarter opsat på et sted, den selv vælger.

Søndag aften er pengene fra dagens indsamling ved at blive talt op, men Hjerteforeningen forventer, at der minimum er samlet ind til 300 hjertestartere.

Omkring 6500 mennesker gik med i indsamlingen, det er 1000 mere end for et år siden. Hos Hjerteforeningen betragter man opbakningen som et udtryk for, at den nye indsamlingsform er en succes.

- Folk synes, det er en god idé, at man umiddelbart kan se, hvad det er, pengene bliver brugt til, siger Kaltoft og fortsætter:

- Folk er glade for, at de har indflydelse på, hvor hjertestarteren skal hænge.

Den nye indsamlingsform har også givet udgifter for Hjerteforeningen til produktionen af blandt andet indsamlingsbøsser, kampagne, materialer og annoncering.

- Vi skal selvfølgelig evaluere, om det har været indsatsen værd, inden vi afgør, om vi skal gøre det igen næste år, siger Anne Kaltoft.

Hjerteforeningen forventer, at de mange hjertestartere vil blive sat op i løbet af de næste måneder.

