På bare en uge har TUI oplevet mere end dobbelt så mange bestillinger til den populære ferieø Kreta sammenlignet med ugen før.

»Det er ikke gået vores gæsters næse forbi, at Kreta rapporterer lave smittetal. Der er virkelig blevet bestilt ferie dertil på livet løs,« siger Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI, i en ny pressemeddelelse.

TUI oplever, at interessen for Kreta som feriedestination er steget markant, efter Udenrigsministeriet i sidste uge stemplede den populære ø som en sikker rejsedestination på grund af lave smittetal.

Det betyder, at man ikke længere skal i karantæne ved hjemrejse.

Her er de gule regioner i Europa, hvor man ikke behøver at gå i isolation ved hjemerejse I de orange områder skal man i isolation. Foto: Coronasmitte.dk Vis mere Her er de gule regioner i Europa, hvor man ikke behøver at gå i isolation ved hjemerejse I de orange områder skal man i isolation. Foto: Coronasmitte.dk

Og det har altså fået Kretas popularitet til at stige så markant, at den græske ferieø blev førstevalget for hver tredje dansker, der bookede ferie gennem TUI den forgangne uge, oplyser rejseselskabet.

Dermed steg bestillinger af ferier til Kreta med 166 procent på bare en uge.

»Det er en stigning, som kommer oveni i en meget positiv tendens uge for uge den sidste måneds tid. Samtidig sælger vi jo også efterårsferie, vinterferie og sommerferie næste år. Så det er ret voldsomt, at så stor en del af vores bestillinger i sidste uge var til Kreta i indeværende sommer,« siger Mikkel Hansen.

TUI er den største rejsekoncern i Europa. Deres danske afdeling forventer en kapacitet på cirka 60 procent af sommeren i 2019.