Fredag aften går danskere på gaden for 17-årige Farhad, der har været forsvundet siden 9. april sidste år.

Det sker efter DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet', der har sat både Farhads forsvinden og hans families oplevelser med Sydøstjyllands Politi på dagsordenen.

I dokumentaren fortæller en syrisk herboende familie, at de igennem en længere periode har følt sig forfulgt og chikaneret af betjente fra politikredsen.

Ikke mindst den forårsdag, Farhad forsvandt i forbindelse med en politiforretning.

Demonstrationerne fredag sker på trods af, at Sydøstjyllands Politi torsdag meldte ud, at den forsvundne teenager muligvis har søgt asyl i Tyskland, ligesom de har delt et billede af den person, de mistænker kan være Farhad.

Men Farhad er fortsat forsvundet, familien nægter at have hørt fra ham i et halvandet år – og kritikken hagler ned over politiets angivelige ageren.

Til demonstrationerne fredag vil der ifølge arrangørerne blive sat fokus på Sydøstjyllands Politi's behandling af familien og DUP's (Den Uafhængige Politiklagemyndighed, red.) rolle i sagen.

Det sker både gennem fakkeloptog og med taler – heriblandt fra Farhads Onkel, Hevgar Ibrahim, der ventes at tale ved en demonstration på Christiansborgs Slotplads, der er planlagt til at begynde klokken 20.00.

En demonstration, hvor der ventes at deltage flere tusinde danskere.

B.T. er til stede på pladsen og følger demonstrationen, som B.T.s kvinde på stedet indtil videre kalder både smuk og fredelig.