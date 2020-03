Selv om det meste af Danmark er lukket ned, marcherer danskerne stadig ned i boldbanken for at donere blod.

Antallet af blodtapninger er faldet en lille smule, efter at det meste af Danmark blev lukket ned for at undgå stor smittespredning af coronavirus.

- Det er ikke et stort fald, og danskerne dukker op, som de skal, fortæller generalsekretær i Bloddonorerne i Danmark, Flemming Bøgh-Sørensen.

Det er kun i Region Hovedstaden, hvor der har været lidt udfordringer. Det skyldes ifølge generalsekretæren, at blodforsyningen i regionen er baseret meget på mobiltapninger. Der bliver kørt ud til virksomheder eller uddannelsesinstitutioner for at tappe.

- Skolerne er lukket, og virksomheder har sendt deres medarbejdere hjem, så der er ingen at tappe derude, siger Flemming Bøgh-Sørensen.

Det er dog ikke noget, der er bekymrende, og overordnet set er tallene fine.

- Jeg er overhovedet ikke nervøs for at donorerne ikke skal dukke op, men det er vigtigt, at de ved, at det er sikkert at komme i blodbanken, siger han.

De nye retningslinjer fra myndigheder har derfor også påvirket hverdagen hos de danske blodbanker rundt om i landet.

Det er vigtigt, at man bestiller tid, der er skabt ekstra plads i venteværelserne, og der er krav om at hænderne bliver sprittet af ved ankomst.

Hvis man har de mindste tegn på symptomer, bliver man bedt om ikke at møde op.

- Det er heldigvis stadig tilladt, at gå hen i blodbanken. Det er også nødvendigt, da det er en livsvigtig funktion, der bliver udført, siger Flemming Bøgh-Sørensen.

/ritzau/