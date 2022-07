Lyt til artiklen

Tallet taler for sig selv.

For med næsten 1000 procent flere solcelleopgaver på bare fem måneder sammenlignet med sidste år, må danskernes købelyst på solceller siges for alvor at være kickstartet.

Det skriver 3byggetilbud i en pressemeddelelse.

Og det med god grund.

Tre gode råd til dig, der ønsker solceller Hvis du som boligejer ønsker at få solceller, så er her tre råd: Hav tålmodighed

Du skal forvente en ventetid på 2-4 måneder på at få etableret solcellerne. Det skyldes særligt materialemangel i branchen.

Tag højde for dit forbrug nu - og i fremtiden

Der findes mange typer af solceller. Derfor er det vigtigt at få afdækket dit behov for strøm og overvej om, der i fremtiden sker ændringer, som du allerede nu kan tænke ind. Det kan være familieforøgelse, etablering af en varmepumpe eller ønsket om en el-bil.

Overvej en batteribank til solcelleanlægget

De fleste boligejere er væk i de timer, hvor solcelleanlægget absorberer mest af solens stråler. Med en batteribank vil strømmen blive lagret og kan dermed anvendes, når behovet er der. Kilde: 3byggetilbud

For med de rekordhøje varmetemperaturer og de stigende energipriser, så trænger flere danskere til en ny hverdag, hvor de kan være selvforsynende i deres strømforbrug.

»Det betyder en helt uset høj efterspørgsel på solceller,« siger Nynne Groth Hallander, projektleder hos 3byggetilbud.

»Vores solcellefirmaer har glohede ordrebøger for tiden, og vi søger flere firmaer til at løfte de mange opgaver, vi modtager. Derfor arbejder vi hårdt for, at opgaverne ikke ender i en flaskehals hos vores samarbejdspartnere,« fortæller hun videre.

Det er særligt det faktum, at vi har slået varmerekorden for juli måned, der – ifølge hende – understreger vigtigheden i den vedvarende energi, der belaster kloden mindre.