De danske skraldemænd, der hver morgen knokler for at holde Danmark rent og pænt i sommervarmen, får en fin gestus med på vejen, når de henter affaldet i mange danske hjem.

Over for DR fortæller Henrik Andersen, der er skraldemand i Odense, hvordan danskerne i den brandvarme sommertid er ekseptionelt venlige og tit bekymrer sig om det hårde slid, renovationsarbejderne udfører.

»Når vi kører rundt på de små veje og ved parcelhusene, så sker det indimellem, at Hr. og Fru Danmark kommer ud med en sodavand eller noget iskoldt vand og spørger, om vi ikke lige vil have noget at drikke,« siger Henrik Andersen til DR.

I 'gamle dage' var det kutyme, at man som husejer kunne stille et par øl ovenpå eller ved siden af skraldespanden, som tak for at skraldemændene tog en ekstra sæk med.

Dette blev siden forbudt og opfattet som bestikkelse. Dog mener HR & Kommunikationschef i Odense Renovation, Claus Hammerich, ikke, at de kolde sodavand eller et glas med saft, som de varmeplagede skraldemænd bliver tilbudt hen over sommeren, kan kategoriseres som bestikkelse.