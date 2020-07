Det frarådes ikke længere at rejse til Skåne. Dermed har i alt fire regioner i Sverige nu en gul markør.

Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledningen til regionen Skåne i Sverige, så danskere ikke længere frarådes at rejse dertil.

Dermed er der nu i alt fire regioner i Sverige, det ikke længere frarådes at rejse til.

Det oplyser Udenrigsministeriet torsdag.

Man skal dog stadig udvise ekstra forsigtighed i forhold til smitte med coronavirus, lyder det i rejsevejledningen.

Det resterende Sverige har stadig en orange markør, hvilket vil sige, at alle ikke-nødvendige rejser dertil frarådes.

Det sker, fordi der er flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge.

Kriteriet er en del af en dansk model for, hvornår tilrejse til et land ikke længere frarådes.

Der er dog undtagelser.

Transitrejser samt ophold i egen ødegaard eller lignende er undtaget.

Den 13. marts frarådede Udenrigsministeriet som udgangspunkt alle ikke-nødvendige rejser til udlandet på grund af coronaudbruddet.

Restriktionerne blev lempet i slutningen af juni, hvor der blev åbnet for rejse til de fleste EU-lande og lande i Schengenområdet.

Det skete, fordi man ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) stod i en "betydelig" bedre situation, end man kunne have håbet på.

Med åbningen blev det også tilladt for personer, der er bosat i de gule lande, at rejse ind i Danmark som turister.

For de fleste lande er der dog et krav om at have reserveret minimum seks overnatninger i Danmark. Det krav er dog ikke gældende for én tysk og tre svenske grænseregioner - herunder Skåne.

Rejser udenfor EU- og Schengenlande frarådes dog stadig, og rejser man til et af disse, bør man gå i karantæne og isolere sig i 14 dage ved hjemkomst, lyder opfordringen fra myndighederne.

Rejsevejledningerne for danskere er til gengæld kun anbefalinger. Det er ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

Med torsdagens opdatering af rejsevejledningerne frarådes det heller ikke længere at rejse til Luxembourg.

