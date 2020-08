Danskerne er tilsyneladende meget interesserede i at vide, om de har haft coronavirus eller ej.

I slutningen af juli måned havde apotekerne solgt over 14.000 antistoftests på de 140 apoteker, hvor man kan få det, der kaldes en 'kviktest'.

Det tager ikke mere end ti minutter, og i Viby i Aarhus har DR mødt en af de mange apotekere, der dagligt stikker folk i fingeren for at give dem svar på, om de har antistoffer.

»Det går rigtig godt med salget. Vi mærker en stigende efterspørgsel fra vores kunder,« siger apoteker Birgitta Bonde.

Hun laver cirka 6-12 test om dagen.

Birgitta Bonde har været igennem et særligt træningsforløb for at kunne udføre testen korrekt.

Her lærer man også, at det er vigtigt at oplyse de testede om, at det endnu ikke vides, hvor længe antistoffer beskytter mod at blive smittet med coronavirus igen. Derfor er det fortsat vigtigt at holde afstand og spritte af.

Desuden har Statens Serum Institut tidligere advaret om, at der er risiko for, at testsvarene er falsk positive eller falsk negative, når man bruge den type test. De anbefaler, at man får taget en rigtig blodprøve.