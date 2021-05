Du kender det nok.

Det sidste års tid har gå- og vandreture erstattet de fleste andre former for socialt samvær. Ja, faktisk har omkring hver anden oplevet at gå enten markant eller lidt mere end normalt.

Derfor har der været proppet på gader, stræder og stier i naturen.

Og nogle gange så meget, så det har knebet med pladsen, når man samtidig har skullet holde afstand.

Måske er du blevet irriteret eller vred?

Det har mange danskere i hvert fald oplevet på skov- og naturstier det seneste år, viser en ny undersøgelse fra GF Fonden.

37 procent af de adspurgte i undersøgelsen har således svaret, at de har oplevet at blive vrede eller irriterede over en situation, hvor gående eller cyklister har skullet vige for hinanden.

Bør man holde til højre eller venstre som gående?

Og 35 procent har tilsvarende oplevet situationer, hvor andre er blevet vrede - en slags gående vejvrede.

Fra rulletrappen er man vant til at holde til højre, men spørger man Rådet for Sikker Trafik, står det faktisk anderledes til i naturen.

Der er ikke nogen deciderede regler for det, men anbefalingen er altid at gå i venstre side, medmindre der er specifikke lokale regler. Det sikrer nemlig, at man som gående har front mod, for eksempel, cyklister.

Og er du nysgerrig på, om du reagerer mindre eller mere end flertallet, så kan undersøgelsen også fortælle, at 47 procent af vreden kommer til udtryk som hovedrysten.

29 procent handler om, at folk ikke giver plads til hinanden - bevidst.

21 procent har svaret, at vreden kommer til udtryk som ukvemsord, 11 procent som aggresiv råben, fire procent som trusler - og én procent med fysisk ageren.