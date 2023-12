3F Transport står med svenskerne.

I seks uger har svenskerne kæmpet for en overenskomst på Teslas værksteder i Sverige og nu har IF Metall anmodet om støtte fra det danske 3F Transport.

Det oplyser 3F Transport i en pressemeddelelse.

»IF Metall og de svenske arbejdstagere kæmper lige nu en ufattelig vigtig kamp,« siger Jan Villadsen, formand for 3F Transport.

»Når de beder om vores støtte, bakker vi naturligvis op. Ligesom virksomhederne er fagbevægelsen global i kampen for at beskytte arbejdstagerne. Med sympatikonflikten går vi nu ind og lægger yderligere pres på Tesla. Vi håber naturligvis, at de kommer til forhandlingsbordet hurtigst muligt og tegner overenskomst.«

Sympatikonflikten betyder, at 3F varsler, at de om 14 dage heller ikke vil modtage og transportere Teslas biler, som skal over Sundet.

Samtlige medlemmer af 3F Transport bliver omfattet af sympatikonflikten.

»Selvom man er en af de rigeste i verden, kan man ikke bare lave sine egne regler. Vi har nogle aftaler på arbejdsmarkedet i Norden, og dem må man overholde, hvis man vil drive virksomhed her.«

»Solidaritet er grundstenen af fagbevægelsen og strækker sig på tværs af landegrænser. Derfor tager vi nu de redskaber, som vi har, og gør brug af dem for at sikre kollektive overenskomster og retfærdige arbejdsvilkår,« siger Jan Villadsen.

Det store oprør i Sverige er heller ikke gået Elon Musks næse forbi.

På det sociale medie, X gav han sin mening til kende, da han kommenterede under et opslag om, at der ikke bliver leveret nye nummerplader til Teslas biler i Sverige.

'Det her er vanvittigt,' skrev han.

This is insane — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023

Der har tidligere været spekulationer, om Tesla ville levere deres biler til danske havne og transportere dem på lastbiler til Sverige, efter at svenske havnearbejdere blokerede for modtagelse af Tesla-biler i Sverige.

Med sympatikonflikten er den model ikke længere mulig.

3F understreger til TV 2, at det ikke er utænkeligt med en lignende konflikt i Danmark.